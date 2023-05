Rodiče dětí se vzbouřili proti možnému konci posledních českých ozdravoven, které se nacházejí na lukrativních parcelách v Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýně a v Nemojově u Přehrady Les Království nedaleko Dvora Králové nad Labem.

Skončí nebo budou pokračovat? Krkonošské ozdravovny nabídly i v letošní sezoně dětem pestré vyžití v horském prostředí. | Foto: Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou

Sepsali petici za zachování dětských ozdravoven, kterou během dvou týdnů podepsalo více než šestnáct stovek lidí, a v úterý 23. května ji předali na ministerstvo zdravotnictví. Deníku to sdělila iniciátorka petice Jitka Drobková. Dětské ozdravovny nedostaly registraci k poskytování zdravotních služeb a pokud neuspějí s odvoláním u ministerstva zdravotnictví, tak skončí.

Jitka Drobková je z Prahy a s ozdravovnami v Krkonoších má osobní zkušenosti. „Mému dítěti pobyt v ozdravovně vždy velmi pomohl,“ potvrdila.

Petice vyjadřuje obavy z hrozícího uzavření ozdravoven, které poskytují péči dětem z celé republiky. Z původně dvaceti dětských ozdravoven v ČR zbývají funkční jen poslední čtyři v Královéhradeckém kraji, i těm však hrozí zánik. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že v minulém týdnu obdrželo odvolání ozdravoven o zamítnutí žádosti dětských ozdravoven v Královéhradeckém kraji o poskytování zdravotních služeb a bude se jím zabývat.

„Dětské ozdravovny dlouhodobě hrají klíčovou roli při poskytování komplexní péče pro děti se zdravotními problémy, která má zásadní vliv na zlepšení zdravotního stavu a kvality života dětí. K uzavření ozdravoven dochází nikoli z důvodu zpochybnění jejich významu v poskytování zdravotní péče a pozitivního dopadu na zdraví dětských pacientů, ale z důvodu nejasné legislativní situace,“ uvedla Drobková.

„Zavření dětských ozdravoven by znamenalo ztrátu důležitých zdravotnických zařízení, která jsou jednoduše nenahraditelná. Změnou vyhlášek se může situace rychle vyřešit,“ zdůraznila. Petice byla zaslána také zástupcům senátního a sněmovního výboru pro zdravotnictví či hejtmanovi.

Autorka petice se obrátila na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a požádala o bezodkladnou změnu příslušných prováděcích vyhlášek k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zajištění dalšího fungování ozdravoven.

Pobyty dětem výrazně prospívají

Autorka petice upozornila, že situace v legislativě je zmatečná. Zákon o zdravotních službách podle ní nekoresponduje se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. „I bez změny zákonů lze situaci urychleně napravit změnou vyhlášek, a to doplněním dětských ozdravoven do oborů služby s návaznými požadavky na personální zajištění a technické a věcné vybavení. V delším horizontu je nutná změna zákona o zdravotních službách, aby léčebná péče poskytovaná dětskými ozdravovnami byla zařazena mezi druhy zdravotní péče tak, aby korespondovala se zákonem o veřejném zdravotním pojištění,“ dodala Drobková.

1/27 Zdroj: Deník/Jan Braun Jednou z budov dětských ozdravoven je horská chata Salomon v Peci pod Sněžkou, která se nachází na atraktivním místě v nadmořské výšce 1050 metrů pod horní stanicí lanovky Zahrádky. 2/27 Zdroj: Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou Skončí nebo budou pokračovat? Krkonošské ozdravovny nabídly i v letošní sezoně dětem pestré vyžití v horském prostředí.

Případné zrušení by se týkalo dětských ozdravoven Špindlerův Mlýn Bedřichov, Špindlerův Mlýn Svatý Petr, Pec pod Sněžkou Karkulka a Mělnická bouda a Království Nemojov u Dvora Králové nad Labem. „Jezdí k nám zdravotně oslabené děti od 3 do 15 let z celé republiky. Pobyty jsou třítýdenní, prostředí na horách dětem prospívá. Je to účinná klimatoterapie,“ uvedla Jana Totková, ředitelka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov.

Ředitel ozdravovny Pec pod Sněžkou Roman Bursa potvrdil, že zájem o ozdravné pobyty na horách je opravdu velký. „V zimní sezoně jsme měli plnou obsazenost, hlavně v nejvýše položených chatách Mělnická bouda a Salomon. Jezdí k nám děti z celé republiky, nejčastěji z Prahy a severních Čech, ale také z Moravy, které mají respirační potíže, problémy s nadváhou nebo jsou astmatici,“ sdělil Bursa.

Pobyty v ozdravovnách předepisuje dětem lékař, hradí je zdravotní pojišťovny. Pokud je dětem méně než 6 let, má pobyt hrazený i jejich doprovod. Jeden turnus trvá 21 dní. „O děti se starají sestřičky, věnuje se jim rehabilitační sestra. Důraz klademe na pobyt venku na horském vzduchu. Až mě překvapuje, že rodiče už po týdnu pociťují u dětí, že se jim zlepšilo dýchání,“ zaznamenal ředitel ozdravovny v Peci pod Sněžkou.

Aby děti při třítýdenním pobytu nezameškaly školu, dopoledne probíhá výuka na Mělnické boudě, kam jezdí dva učitelé z léčebny Vesna v Janských Lázních.

Pokud dítěti nepředepíše pobyt lékař, neznamená to, že na ozdravovnu v Krkonoších jet nemůže. Musí si ale pobyt platit. V Peci pod Sněžkou jsou k dispozici i další chaty Karkulka, Hanzalka, Libuše. „Při komerčních pobytech je cena za ubytování 500 Kč (chaty Karkulka, Hanzalka, Libuše) nebo 550 Kč (Mělnická bouda, chata Salomon), pro děti do 15 let 380 a 400 Kč. Celodenní strava stojí 360 Kč.

„Do ozdravovny jsme s dětmi jezdili každoročně dlouhá léta a i díky ní jsme eliminovali začínající astma. Děti dnes mohou vést plnohodnotný život,“ podělil se o osobní zkušenost Petr Lustig z Prahy.

„Se syny jsem dvakrát absolvoval pobyt v ozdravovně Bedřichov ve Špindlerově Mlýně a poté se vždy jejich stav výrazně zlepšil. Ozdravovny mají svůj nezastupitelný význam,“ doplnil Ondřej Ščur. Také Stella Kocourková z Kralup nad Vltavou má z pobytu v krkonošských dětských ozdravovnách stejné dojmy. „Budu na to vždycky vzpomínat. Syn je velmi často nemocný a alergický, pobyt mu prospěl a pomohl.“

Ozdravovny podaly odvolání

Ředitelka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Jana Totková uvedla, že je situace velice složitá. „Krajský úřad jako orgán státní správy rozhodl o zamítnutí naší žádosti o poskytování zdravotních služeb. To by znamenalo zánik ozdravoven. Rozhodnutí nenabylo právní moci, proto jsme podali odvolání na ministerstvo zdravotnictví,“ potvrdila Deníku Totková.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob vysvětlil, že ozdravovny vykonávaly činnost na základě registrace nestátního zdravotnického zařízení, která byla vydána Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov podle právní úpravy platné k 20. srpnu 2003, tedy podle již neplatného zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. „Sdružení dosud disponovalo pouze registrací podle předchozí právní úpravy a řízení o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nebylo dosud ukončeno,“ konstatoval mluvčí ministerstva.

Současná vyhláška ministerstva zdravotnictví klade pro prodloužení státem podporovaného provozu ozdravoven podmínku na jejich vybavení a personál stejné úrovně, jako mají odborné léčebné ústavy. To je jádro problému.

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček zdůraznil, že pro ozdravovny to v prvé řadě znamená povinnost sehnat další pediatry. „Což je v dnešní době, při nedostatku lékařů i pro ambulantní péči, zbytečné a ekonomicky neúnosné, zvláště pokud se jedná o pobyty ozdravné a nikoliv léčebné. Kvůli ministerské vyhlášce a naplnění jejich podmínek totiž ozdravovny nemohou od kraje získat potřebnou registraci,“ popsal situaci Červíček. Podle něj jde o absurdní situace, kdy pojišťovny platí ozdravovny. „A nemají s tím sebemenší problém a my, jako zřizovatel, na fungování ozdravoven doplácíme milionové částky,“ uvedl.

Totková souhlasí, že největším problémem je personální zajištění. „Ministerstvo zdravotnictví říká, že jsme následná péče a pro registraci nás musí posuzovat jako odborný léčebný ústav a vyžaduje poskytování služeb na jejich úrovni. Přitom v úhradové vyhlášce figurujeme ze zdravotnických zařízení až úplně na posledním místě a ve srovnání s odbornými léčebnami kvůli tomu dostáváme třetinu peněz od pojišťoven,“ poukázala na podstatný rozdíl, kdy ozdravovny dostávají jen 1175 Kč na den.