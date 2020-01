Dvůr Králové nad Labem si připomene 19. září 750 let od první písemné zmínky o městě, Gymnázium Trutnov oslaví 24. října 100 let od založení školy. V Malých Svatoňovicích se již příští pátek 10. ledna uskuteční slavnostní večer u příležitosti 130. výročí narození spisovatele Karla Čapka. V Žacléři se bude konat 11. - 13. září setkání hornických měst a návštěvníky vyhledávaný Den lidových řemesel se posune z července do tohoto termínu. Rok 2020 budou provázet rovněž senátní a krajské volby, které se uskuteční najednou, pravděpodobně v říjnu.

LEDEN 2020

Petrovka ožije. Legendární horská bouda otevře prvním návštěvníkům

Na přelomu ledna a února má dojít k otevření nové Petrovy boudy nad Špindlerovým Mlýnem. Vznikla v místech původního objektu, který před osmi lety vyhořel. Stavba nové Petrovky v nadmořské výšce 1288 metrů začala v květnu 2016. Celkové náklady jsou přibližně 120 milionů korun.Novou Petrovu boudu tvoří dva oddělené objekty, hlavní A, ve kterém bude restaurace, ubytování, v suterénu také wellness, technické zázemí nebo sklad a menší objekt B – Ovčárna. V objektu B bude samostatná ubytovací jednotka pro 16 lidí a v hlavní budově také noclehárna pro skromnější tranzitní ubytování pro 12 osob. Ubytování v apartmánech v objektu A bude pro 36 lidí. Původní kapacita Petrovy boudy, která vyhořela 1. srpna 2011, byla 180 lidí, aktuální plánovaná kapacita je okolo 70 lidí. Hlavní objekt vznikl pod dohledem památkářů, protože byl navržen jako nástavba a přístavba zbytku původní Petrovy boudy z roku 1887, který je památkově chráněný. V podobě, jak ji do požáru znali návštěvníci Krkonoš, existovala chata přes sto let.

ÚNOR 2020

Leoš Mareš bude moderovat fotbalový ples, Iva Pazderková městský

Plesová sezona bude v únoru v plném proudu. Hned jeho začátkem přijde velká společenská událost v Trutnově, tradičně velmi vyhledávaný, prestižní a řadou známých celebrit navštěvovaný reprezentační ples Městského fotbalového klubu Trutnov. Letos se uskuteční 1. února v Uffu, bude to jeho sedmé pokračování. Loni přijeli do Trutnova na fotbalový ples Pavol Habera, Jakub Kohák a Ondřej Brzobohatý, dříve například Richard Krajčo, Kamila Nývltová, Marian Vojtko či Jitka Schneiderová. Letos bude hlavní hvězdou Leoš Mareš. Od půlnoci uvede svoji velkolepou DJ Show a zazpívá některé svoje songy. Bude také moderátorem celého večera. Vstupenky na ples MFK Trutnov stojí ke stolu 700 Kč nebo na stání 600 Kč.

Jubilejní 10. ročník má před sebou reprezentační ples města Trutnova. Koná se v Uffu 22. února. Jeho moderátorkou bude herečka, zpěvačka a stand-up komička Iva Pazderková. Zahraje Moondance Orchestra Martina Kumžáka se zpěvačkou Dashou a Pajky Pajk. Vstupné je 550 Kč, předprodej začne 13. ledna.

BŘEZEN 2020

Legendární běžkařský závod Krkonošská 70 má před sebou 65. ročník

Tohle je obrovská tradice! Krkonošská 70 v běhu na lyžích má před sebou letos již 65. ročník! Termín je sobota 7. března se startem a cílem ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně. Závod je zařazen do seriálu Stopa pro život. Krkonošskou 70 organizuje Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov a Kasper Swix team ve spolupráci se společnostmi Stopa pro život a Petr Čech Sport. Vypsané jsou závody pětičlenných hlídek na 25 km (muži, ženy), 50 km (muži, ženy) a 70 km (muži) a závod jednotlivců na 25 km a 50 km. Pro řadu účastníků znamená sedmdesátka výjimečný mítink. „Sedmdesátka prostě ke Krkonoším patří. Pro mě má svoje kouzlo v tom, že je úplně jiná než ostatní běžkařské laufy, u kterých je to rovina, která se jezdí jako cyklistika v balíku. Sedmdesátka je závod pravdy. Náročný, s kopcema, jede se přímo na horách. Člověk na něj musí hodně mít. Považuju ji za nejtěžší závod u nás,“ řekla Blanka Paulů, olympijská medailistka ze Sarajeva 1984. Do seriálu Stopa pro život patří také Jilemnická 50, která je v plánu 25. a 26. ledna.

DUBEN 2020

V Borovnici bude dokončen větrný mlýn, nová turistická atrakce

Nová turistická atrakce roste v Borovnici. Věrná replika větrného mlýna z roku 1846 už má hotovou střechu i mohutné lopatky, kompletně bude dokončená na jaře a otevřená do konce května. Na její stavbě pomáhají studenti krajských středních škol i autor největšího vodního kola v Evropě na pražské Čertovce. Větrný mlýn se vrátí do Borovnice po padesáti letech. Kdysi jich v obci stálo dokonce pět, do 20. století se však zachoval jediný. Poslední větrný mlýn německého typu v Čechách byl odvezen z obce v Podkrkonoší v roce 1968. Za vybudováním repliky stojí spolek místních občanů pro obnovu větrného mlýna Větrák, založený v roce 2004. Jeho zakladatelem je Jiří Chvojka. Po dokončení bude mlýn jediným tohoto typu nejen v Královéhradeckém kraji, ale i v Čechách. Originální stavba, která vzniká nad Borovnicí na kopci Třešňovka, už nyní budí pozornost. „Bude to něco, co se jen tak nevidí. Je to funkční replika se vším všudy, s mlýnskými koly i kameny,“ říká starostka Borovnice Eva Tajbrová.

KVĚTEN 2020

Trutnov ovládnou magické Dračí slavnosti, vrchlabský zimák Olympic

Dračí slavnosti Už ho nesou! se v Trutnově uskuteční v pátek a sobotu 8. a 9. května. Nesou motto O našem lese. Pořadatelé chtějí přiblížit krkonošské a podkrkonošské lesy a podle toho vytvářejí program. Neměla by v něm chybět tradiční alchymistická tematika a jakýsi bestiář skutečných a mytických zvířat. Dračí slavnosti originálním způsobem seznamují návštěvníky s trutnovskou mytologií a přitahují pozornost návštěvníků. Všelidová zábava, při které si na své přijdou i děti, vrcholí večerním průvodem a vyzdvižením šestimetrového draka na věž Staré radnice. Trutnovu tak každý rok vládne magická atmosféra historie. V loňském roce patřily Dračí slavnosti mlýnům. Pořadatelé ze spolku Trutnov – město draka vystavěli na nábřeží Václava Havla dvě vodní kola o průměru dva metry poukazující na velké vodní mlýny, které v dávných dobách stály na řece Úpě.

Velká hudební událost se chystá ve Vrchlabí. Legendární kapela Olympic bude mít koncert na zimním stadionu v sobotu 16. května.

ČERVEN 2020

Lahůdky pro diváky: Cirk-UFF v Trutnově, Lucie Bílá na přehradě

Festival Cirk-UFF v Trutnově zažije v Trutnově v roce 2020 jubilejní 10. ročník. Podle sdělení pořadatelů má trvat celý týden od 1. do 7. června. Akrobati, herci a muzikanti z celého světa předvádějí při mezinárodním festivalu Cirk-UFF špičkové výkony v moderní umělecké disciplíně označované jako nový cirkus. Program letošního ročníku je zatím v jednání, ale dá se očekávat, že pořadatelé budou spolupracovat se slavnými australskými performery, jak se stalo skvělou tradicí.

Výjimečný koncert zažije v pátek 26. června letní scéna u Štěrbovy vily na Přehradě Les Království u Dvora Králové nad Labem. Stane se místem unikátního hudebního a pěveckého spojení Lucie Bílé a skupiny Arakain, při kterém zazní největší hity nejpopulárnější české zpěvačky. V srpnu přijde u Štěrbovy vily další lahůdka, vystoupení Josefa Vojtka z Kabátů a smyčcového tria Inflagranti za doprovodu rockové kapely. V červenci se tam představí David Koller a Jiří Schmitzer, v červnu známý klavírista Petr Malásek.

ČERVENEC 2020

Bojiště obsadí svět nejdrsnější hudby, letní kino i nový festival

Již 22. ročník festivalu nejtvrdší metalové hudby přivede do Trutnova tisíce fanoušků z celého světa od 15. do 19. července. Představí se při něm více než 69 kapel, od Indonésie po USA. Obscene Extreme ale není pouze bláznivá metalová divočina plná šíleností, ale také charita. Loni vybrali účastníci 120 888 Kč pro Lékaře bez hranic. Od roku 2012 je podpořili částkou 866 390 Kč. „Vážíme si toho, že pomáhají lidem v ohrožení a v případě krizí ve více než 70 zemích světa. Díky finanční podpoře mohou Lékaři bez hranic reagovat na krizové události, léčit a zachraňovat životy,“ říká Čurby, organizátor Obscene Extreme.

Hudební festival Martina Věcheta TrutnOFF se sice stěhuje do Brna, trutnovské Bojiště ovšem nezůstane ani v srpnu prázdné. Už druhým rokem ho zaplní festival Artu Kus 2 od 20. do 23. srpna. Od května do září se budou na Bojišti promítat filmy v letním kině. Na konci roku se areál dokonce proměnil v zimní kino, provozovatel Roman Dorňák tam před Vánocemi pouštěl české pohádky.

SRPEN 2020

Vrchlabí se ponoří do pivních slavností, Kuks si užije Noc na Karlštejně

Krkonošské pivní slavnosti jsou klasikou druhé poloviny prázdnin. Ve Vrchlabí se uskuteční v sobotu 8. srpna na náměstí TGM, 23. ročník znovu nabídne velkou přehlídku pivovarů a skvělé hudby. Letošními esy budou Ivan Mládek & Banjo band, Turbo, Jakub Děkan. Ve Vrchlabí zahrají také kapely Rockset, Barbarella, Alibi Rock a další. Ještě před tím si dají Krkonošské pivní slavnosti osvědčenou zastávku v Jilemnici, kde mají termín 20. června. V Jilemnici vystoupí Divokej Bill revival, Vaťák, Alibi Rock, Jiří Schelinger revival.

V pátek 7. srpna si užije barokní areál Hospitálu Kuks legendární muzikál Noc na Karlštejně. Diváci se můžou těšit na hvězdné obsazení, nové kostýmy a hity Karla Svobody. Půvabná komedie o císaři Karlu IV. a jeho hradu, na němž podle údajného zákazu nesměly přebývat ženy, byla oceněna nominací na Cenu Thálie a sklízí mimořádný ohlas jak od diváků, tak odborníků. Jde o originální verzi představení přímo z Karlštejna. V roce 2020 je na turné z důvodu plánované rekonstrukce hradu Karlštejn.

ZÁŘÍ 2020

Chystají se volby do Senátu a vedení Královéhradeckého kraje

Udrží si vrchlabský starosta Jan Sobotka mandát senátora? Kdo bude hejtmanem Královéhradeckého kraje a usedne v krajském zastupitelstvu? Odpovědi na tyto otázky vyřeší senátní a krajské volby. Jejich kampaň bude gradovat v září. Přesný termín voleb ještě není určen, uskuteční se pravděpodobně v říjnu. Volby do Senátu proběhnou ve 27 obvodech, mezi nimi i na Trutnovsku. Konat se budou současně s krajskými volbami. V krajských volbách se volí každé 4 roky a to ve 13 krajích. Současným hejtmanem Královéhradeckého kraje je Jiří Štěpán (ČSSD), před ním vedl kraj v letech 2008-2016 jeho stranický kolega Lubomír Franc. Senátoři se volí na šestileté období. Senátní volby na Trutnovsku v roce 2014 vyhrál majitel textilky Juta ve Dvoře Králové nad Labem Jiří Hlavatý (ANO). Během parlamentních voleb v roce 2017 se však zapletl do pořádné šlamastyky a přišel o mandát v horní komoře kvůli zvolení poslancem. Mandátu poslance se tři dny po složení slibu v Parlamentu vzdal a v doplňovacích senátních volbách prohrál s Janem Sobotkou.

ŘÍJEN 2020

Gymnázium Trutnov má významné jubileum, oslaví 100 let od založení

Rok 2020 znamená velkou událost pro Gymnázium Trutnov. Střední škola, kterou navštěvuje více než pětistovka studentů, oslaví úctyhodných 100 let od založení! Hlavním dnem oslav velkého jubilea se stane 24. říjen. Podle ředitele trutnovského gymnázia Petra Skokana plánuje vedení školy ještě společenský večer s koncertem v listopadu. Během roku se uskuteční besedy se známými absolventy gymnázia.

Trutnovské gymnázium bylo založené v roce 1920. Od počátku bylo oporou české menšiny v tehdy převážně německém Trutnově. Po Mnichovské dohodě na podzim 1938 se gymnázium muselo přestěhovat do Úpice, po vzniku protektorátu bylo v prosinci 1940 zrušeno úplně. Po válce došlo až do roku 1971 k řadě závažných organizačních změn. Od roku 1971 v Trutnově působilo opět čtyřleté gymnázium a od roku 1990 i osmileté.V roce 2010 se konaly oslavy 90 let trutnovského gymnázia. V roce 2018 se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce sportovní haly gymnázia.

LISTOPAD 2020

Lidé si znovu připomenou výročí sametové revoluce, chodí na Hrádeček

Listopad je významně spjatý s výročím sametové revoluce, kterou si lidé každoročně připomínají. Právě skončený rok přinesl řadu událostí k 17. listopadu. Od politického převratu v Československu a konce komunistické totality totiž uplynulo rovných třicet let. Tradičně si lidé připomínají listopadové výročí na Hrádečku ve Vlčicích u Trutnova u chalupy prvního českého prezidenta Václava Havla. Ta je vždy doslova poutním místem, a to jak při výročí 17. listopadu, tak v den úmrtí Václava Havla. Lidé se u jeho chalupy zastavují, zapalují svíčky, zavěšují srdce, zanechávají vzkazy i pivní lahev Krakonoše z trutnovského pivovaru, kde za totality pracoval.

Václav Havel zemřel na chalupě na Hrádečku 18. prosince 2011 ve věku 75 let. Hrádeček nazýval svým existenciálním domovem. Chalupu koupil v druhé polovině 60. let, později tam vznikala Charta 77 či petice Několik vět. Havel na Hrádeček často jezdil i jako prezident, například v roce 1999 na Hrádeček dorazil generální tajemník OSN Kofi Annan.

PROSINEC 2020

V prosinci města rozzáří vánoční stromy, Česko bude zpívat koledy

Poslední měsíc v roce patří ve městech zářícím vánočním stromům, jarmarkům a adventním akcím. Vrcholí pak silvestrovskými událostmi. Ohňostroj i petardy však budou i v roce 2020 zakázané na území Krkonošského národního parku, a to podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Zákaz platí celoročně. Omezení má především zachovat klid divokým zvířatům v nejcennějších oblastech České republiky. Za porušení zákazu hrozí peněžité pokuty, na místě až do výše deseti tisíc korun.

Mezi pravidelné prosincové události se zařadila akce Deníku Česko zpívá koledy. Ve stejný den, ve stejný čas se scházejí lidé na různých místech, aby si společně zazpívali koledy. V roce 2020 to bude jubilejní 10. ročník, zpívat se má 10. prosince. V roce 2019 se zapojilo v jeden čas 11. prosince rekordních 940 míst v České republice a 13 v zahraničí, mimo jiné v Madridu, Barceloně, Římě či Mnichově. Zpívá se samozřejmě také na Trutnovsku. Bližší informace k projektu Deníku najdete na www.ceskozpivakoledy.cz.