Letošní rok 2024 přinese na Trutnovsku vedle očekávaného zahájení stavby dálnice D11 další významné projekty. Začne výstavba parkovacího domu v areálu nemocnice v Trutnově, nového domova se zvláštním režimem pro seniory s demencí ve Vrchlabí, obchodního centra v Úpici, ve Velké Úpě chce developer odstartovat miliardový projekt Rezidence Pod Portáškami s vybudováním šesti apartmánových budov.

Obchodní centrum v Úpici vznikne na místě bývalého zahradnictví.

Už letos na jaře dojde na Trutnovsku k zahájení provozu dvou velkých projektů. Královéhradecký kraj dokončil v Hajnici v sociálním zařízení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Barevné domky stavební práce na novostavbě ubytovací budovy za 100 milionů korun bez DPH. Objekt se nyní vybavuje nábytkem a potřebným zařízením. Během ledna dojde ke stěhování klientů, s plným zprovozněním se počítá od dubna. Ve druhé etapě bude od letošního března na programu rekonstrukce stávající hlavní budovy Barevných domků za 56 milionů korun bez DPH.

V areálu Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem je hotová stavba nové budovy, ve které vznikají vůbec první chytré byty pro nemocné s roztroušenou sklerózou v Česku a odlehčovací služba. Mají jim pomoct k větší soběstačnosti. Rekonstrukce proměnila zchátralý dům v Žirči na moderní pavilon, který bude od letošního jara sloužit nemocným s roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu z celé republiky. Ti budou jezdit do Žirče na odlehčovací pobyty s rehabilitacemi. Projekt za 92 milionů korun je ve finále, zbývá vybavit byty a dokončit venkovní bezbariérové úpravy. Bude to další významný prvek proměny bývalého kláštera, který byl na odpis. Místo toho už 22 let pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou.

V trutnovské nemocnici plánuje Královéhradecký kraj zahájit výstavbu parkovacího domu s kapacitou 275 míst za odhadovanou cenu 190 milionů korun. V dalších letech chystá kraj výstavbu nové budovy urgentního příjmu a navazujících oborů ARO a JIP.

„Pro pohodlnější parkování pacientů, zaměstnanců i návštěvníků nemocnice postavíme v areálu třípatrový parkovací dům. K dispozici bude v nové budově i šest míst pro dobíjení elektromobilů,“ uvedl první náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček.

Vrchlabská nemocnice, kterou vlastní zdravotnická skupina Penta Hospitals, plánuje letos na jaře dokončit výstavbu moderního oddělení následné rehabilitační péče a rehabilitační ambulance s novým přístrojovým vybavením. „Nové oddělení vznikne přestavbou části dolní budovy nemocnice. Bude to velice moderní zařízení s nejnovějšími rehabilitačními přístroji pro magnetoterapii, elektroléčbu, kde budou vířivky, rázová vlna nebo moderní laser,“ popsal projekt ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek. Na tuto investici plynule naváže vybudování nového oddělení následné intenzivní péče, které přinese rozšíření této služby o další lůžka. Pro nemocnici, která je soukromým zařízením, to představuje investice za desítky milionů korun.

Ve Vrchlabí začne letos také výstavba nového domova se zvláštním režimem pro seniory s demencí za 365 milionů korun. Bude mít kapacitu 34 lůžek. Vznikne vedle domova pro seniory. Jde o investici Královéhradeckého kraje, který tím chce zvýšit standard poskytované péče. Projekt má pravomocné stavební povolení. Kraj aktuálně hledá zhotovitele stavby ve veřejné soutěži. „Předpokládáme, že bychom mohli začít stavět letos v dubnu,“ řekla Deníku mluvčí Královéhradeckého kraje Martina Svatoňová.

Slovenská developerská společnost KLM real estate z Bratislavy připravuje v Úpici výstavbu obchodního centra za 100 milionů korun. Vznikne na místě bývalého areálu zahradnictví na Sychrově, jmenovat se bude Klokan. Pod stejným názvem bratislavská firma buduje retailové parky v Česku a na Slovensku. „V obchodním centru by se měly nacházet prodejny potravin, obchody s oblečením nebo drogerie,“ nastínila složení obchodů Michaela Matušeková, development manager ze společnosti KLM real estate.

Veliký developerský projekt za miliardu korun se chystá u Pece pod Sněžkou. Investiční skupina Aequitas chce v letošním roce spustit ve Velké Úpě stavbu Aparthotelu Rezidence Pod Portáškami. Zahrnuje vybudování šesti budov se 159 apartmány, obchody a dalšími provozy a službami. „Se zahájením realizace projektu počítáme ve druhém kvartálu 2024. Konkrétně po skončení zimní sezony, tedy po Velikonocích, začnou demoliční práce, na které budou plynule navazovat další přípravné činnosti a následně i samotná nová výstavba,“ sdělil Deníku Lukáš Weigner, managing partner investiční skupiny Aequitas. „I přes to, že jsme zatím apartmány projektu Aparthotelu Rezidence Pod Portáškami nikde veřejně nenabízeli, registrujeme již zájem desítek klientů a investorů,“ dodal.

Ve Velké Úpě má v letošním roce rovněž začít stavba jiného developerského projektu Úpa Resort, který nabídne 27 apartmánů, v Peci pod Sněžkou pod přehradou vznikne apartmánový komplex Svatá Barbora.

