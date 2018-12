Trutnov - Spisovatelka Hana Hindráková, která pochází z Trutnova, pokřtila se svými přáteli nový silný příběh z afrického prostředí. Křest nové knihy Nezlomný se uskutečnil v rámci Afrického večera za účasti známých osobností. Večerem provedla herečka a moderátorka Tereza Kostková.

Román, ve kterém se tentokrát autorka soustředila na skutečný příběh, pokřtili známí herci Jan Přeučil a Eva Hrušková a dietoložka Kateřina Cajthamlová. Jako překvapení se hosté v kavárně v centru Prahy dočkali dortu ve tvaru knihy s obálkou Nezlomného.



V rámci Afrického večera hosté zhlédli bubenické vystoupení skupiny Emongo a africký tanec skupiny Kizomba Prague. K zakoupení byly africké knihy a šperky, které se prodávají v rámci projektu Dárky s myšlenkou. Nemohlo chybět ani čtení z nové knihy autorky Hany Hindrákové. Ukázku přečetli Jan Přeučil a Eva Hrušková. Následoval také video pozdrav od hlavního hrdiny Josepha Njorogeho.



Nová kniha je založena na pravdivém příběhu Josepha „Njora“ Njorogeho, který byl v sedmi letech donucen opustit matku, protože byla závislá na alkoholu, týrala ho a místo jídla mu dávala pivo. Joseph se tak stal dítětem ulice. Začal žebrat, ale brzy mu nezbylo nic jiného než krást. Dostal se do dětského gangu, kde zažil znásilnění i lynčování. Zákon ulice ho poznamenal natolik, že je pro něj těžké dostat se z úplného dna, i když se objeví někdo, kdo mu podá pomocnou ruku.



S Josephem Njorogem se spisovatelka seznámila minulý rok prostřednictvím internetu, když se snažila získat detailní informace k problematice keňských dětí ulice. „Joseph působil jako ředitel centra pro děti ulice a byl velmi nápomocný. Vyplnil mi s dětmi na ulici dotazníky, abych měla co nejpřesnější informace k vytváření charakterů postav,“ říká autorka Hana Hindráková.



Když Hana Hindráková v lednu letošního roku navštívila po šesté Keňu, setkala se osobně i s Josephem Njorogem. „Jakmile mi odvyprávěl svůj příběh, hned jsem věděla, že ho chci napsat. Je to skvělý člověk, který si prošel něčím, co si vůbec nedovedeme představit, a přesto mu zůstal pozitivní náhled na život,“ pokračuje Hana Hindráková.

O autorce:

Hana Hindráková pochází z Trutnova, po vysokoškolských studiích založila vlastní neziskovou organizaci a přes deset let působila jako dobrovolnice v tomto sektoru. V rámci realizace projektů rozvojové spolupráce se několikrát dostala do africké Keni a od roku 2018 pomáhá prostřednictvím projektu Dárky s myšlenkou. Keňu si velmi oblíbila a umístila tam děj většiny svých románů. Mezi další příběhy autorky patří například Smrtící byznys, Očarovaná, Dobrovolnice.