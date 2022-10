Zdálky připomínají pavouky, ve skutečnosti to jsou lezci, kteří šplhají ve výškách a natírají rozhlednu u dělostřelecké tvrze Stachelberg. Práce jim jde od ruky. Mají na ni klid. Kvůli rekonstrukci silnice mezi Prkenným Dolem a Babím se tam auta ani turisté nedostanou. Až dopravní uzavírka příští neděli skončí, bude rozhledna pojmenovaná po české a polské královně a manželce Václava II. zářit novotou.

Stachelberg také z ptačí perspektivy

„Rozhlednu natíráme napouštěcím terasovým olejem. Dosud jsme spotřebovali dvanáct dvou a půl kilových barev. Počítáme, že jich budeme potřebovat určitě ještě osm. Hodně to saje. Tam, kde jsme místo jednou natírali, to vypadá, jako by se vůbec nenatřelo,“ popisoval práce v pátek dopoledne majitel společnosti TES 98 Martin Zeman, který s týmem spolupracovníků natírá 24,5 metru vysokou rozhlednu. Specializují se na tesařské či výškové práce nestandardního typu. Před rokem v listopadu sundávali v Pilníkově kopuli z věže kostela.

Kopule kostela v Pilníkově se málem zřítila. Její sundávání z věže bylo událostí

„Dnes jsme využili lezce na lanech, kteří prováděli práce za pomoci horolezecké techniky. Natíráme veškeré dřevěné konstrukce. Dělali jsme také revize, kontrolu táhla a šroubových spojů. Práce začaly minulý týden v pondělí. Předpokládáme, že příští týden v úterý by mělo být hotovo,“ uvedl Zeman.

Tesařík napadl konstrukci

Rozhledna Eliška je podle něj osm let po otevření v dobrém technickém stavu. Postavit ji nechalo město Trutnov v roce 2014 za 2,7 milionu korun. „Při kontrole jsme ovšem zjistili, že jedna nosná noha rozhledny je napadená broukem. Řekl bych, že se jedná o tesaříka. Informovali jsme Technické služby Trutnov, které rozhlednu spravují. Byl povolán znalec v oboru a nyní se vypracovává postup, jak pokračovat dál,“ řekl šéf tesařské firmy.

FOTO: Stachelberg zaplnila vojenská technika, zájem byl veliký

„Komplikace to není velká, i když jakékoliv napadení dřevokazným hmyzem nebo plísní je problém. V případě rozhledny Eliška je výhodou, že se na to přišlo v prvopočátku. Minulý rok jsme při revizi žádné napadení neshledali, muselo k tomu dojít letos. Zatím je brouk v prvním stadiu a myslím, že boj s ním bude úspěšný. Likvidace by měla proběhnout postupnou injektáží herbicidními prostředky, ale necháme na znalci, jaký postup určí,“ vysvětlil Martin Zeman.

Podle mluvčí trutnovské radnice Michaely Dědkové vyjde revize a dvojí natírání rozhledny, které si objednaly Technické služby, na 300 tisíc korun. „Natírání impregnací proti škůdcům a vrchním nátěrem se provádí každé dva roky. Zároveň se přitom dělá revize spojů, jejich dotažení a celková kontrola rozhledny, která prověří, zda je všechno v pořádku a může být v provozu,“ upřesnila Michaela Dědková.

FOTO: Stachelberg otevřel sezonu, letos potrvá jen do poloviny července

Jméno podle královny

Rozhledna dostala své jméno podle královny Elišky, manželky krále Václava II., mezi jejíž věnná města se zařadil i Trutnov. Stojí v areálu dělostřelecké tvrze Stachelberg v nadmořské výšce 632 metrů. Je vysoká 24,5 metru a tvoří ji dřevěná konstrukce s ocelovými prvky, kterou se vine kovové točité schodiště směřující ke dvěma vyhlídkám. První je v necelých deseti metrech, druhá ve výšce 20,5 metru. Vyhlídková plošina je zastřešená a turisté si můžou užívat panoramat bez ohledu na počasí. Poskytuje výhled na Libavské sedlo neboli zemskou bránu spojující Slezsko s českým vnitrozemím, na Vraní, Jestřebí a Orlické hory, polskou Hejšovinu i vrchol Bor, jehož větší část rovněž leží v Polsku. Z výšky je rovněž dobře patrná linie pohraničního opevnění. Pohledu dolů dominuje areál pevnosti Stachelberg z roku 1938.

Stachelberg není Disneyland, chce být autentický. Dostane unikátní střílnu