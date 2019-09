Rozhledna na vrcholu Žaltman v Jestřebích horách půjde k zemi. Termín demolice je stanoven na 10. až 13. října. Obec Malé Svatoňovice na jejím místě postaví novou. Ve veřejné sbírce se na ní už vybralo 1,5 milionu korun. Místo patří k oblíbeným výletním cílům.

Nová rozhledna Žaltman, která nahradní původní, 50 let starou, bude jednou tak vysoká. Bude mít 22 metrů s výhledovými plošinami. | Foto: archiv Deníku/Jaroslav Pich

"Výhledy z této původní, padesát let staré rozhledny už nejsou to, co bývaly, a proto obec Malé Svatoňovice od 1. července 2017 vypsala veřejnou sbírku na novou rozhlednu Žaltman, která bude jednou tak vysoká. Rozhledna bude mít 22 metrů s výhledovými plošinami a bude tak moci uspokojit návštěvníky úžasnými výhledy do regionu Kladského pomezí," vysvětlil starosta Malých Svatoňovic.