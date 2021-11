Je tradice letiště ve Vrchlabí skutečně tak velká, jak napovídá rok založení 1947? Tradice je opravdu obrovská. Letiště zakládali naši předchůdci z Krkonošského aeroklubu Vrchlabí v roce 1947. Ale už po první světové válce se provozovalo létání na jiných místech ve Vrchlabí, například na kluzácích z Jankova kopce. Na vrchlabském letišti se vycvičily tisíce pilotů, prošly jím generace pilotů. Dodnes mezi nás chodí instruktoři z Letecké školy zvučných jmen, kteří pamatují zašlou slávu. Ve Vrchlabí se získávaly vyšší letecké kvalifikace a výcvik letecké akrobacie měl zvuk i v zahraničí. Koncept střediskového výcviku vybudoval ve druhé polovině 20. století Svazarm na několika letištích, každé se na něco specializovalo. Vrchlabí bylo jedno z největších.

Jak dlouho se vy věnujete letectví?

Od čtrnácti, takže přes třicet let. K letadlům jsem tíhl odmalička. Asi to bylo tím, že jsem bydlel hned v prvním domě u letiště. Přes naši střechu pořád létala letadla. Od té doby jsem celou dobu členem Krkonošského aeroklubu Vrchlabí. Věnuji se hlavně letecké akrobacii a v oblibě mám létání ve větroni.

Je Vrchlabí nejvýše položené letiště v Česku?

Existují podobně vysoko položená letiště, třeba na Vysočině. Vrchlabí má ale jako jediné v Česku status horského letiště, protože přímo v sestupových rovinách jsou hory.

Jaký je jeho současný stav?

Je to veřejné vnitrostátní letiště a tedy součást dopravní infrastruktury státu. Kvůli tomu musí splňovat určité podmínky a úroveň servisu. Podle zákona musí být zajištěna například služba na věži. Je tady travnatá dráha dlouhá 820 metrů, což představuje omezení pro některé typy letadel. Létat tady můžou letadla do 5700 kg vzletové hmotnosti.

Stává se, že byznysmeni přiletí do Vrchlabí vrtulníkem či soukromým letadlem?

Ano, tak to opravdu je. Po dramatickém úpadku v letech 2016 - 2019 způsobeném tehdejším vedením Letecké školy Vrchlabí, došlo po výměně vedení v roce 2020 k obnovení funkce letiště a počet pohybů na něm má vzrůstající tendenci. V poslední době se stává čím častěji, že lidé zavolají, jestli můžou ve Vrchlabí přistát. Využívají toho, že letiště ožilo a dá se sem přiletět, bez potíží zaparkovat. Letadla můžeme za mírný poplatek dát do hangáru, znovu nám zde funguje letištní bistro. Lidé sem létají, což považuji za správné, protože letiště žije. Zásadně přitom záleží na tom, jaká je na letišti atmosféra a jak funguje jako celek.

V poslední době to tak nebylo?

Před třemi roky, třeba tady u bistra, rostla metr a půl vysoká tráva a lidi chodili čůrat do příkopu, protože tehdejší vedení Letecké školy nebylo schopno ani zajistit provoz veřejných toalet. Pak jsme se domluvili s novým vedením Letecké školy, že se budeme jako Krkonošský aeroklub věnovat tomu, aby letiště bylo v lepším stavu a hlavně aby znovu ožilo. Naštěstí je nové vedení Letecké školy nakloněno konstruktivním návrhům a aktivně se na záchraně provozu na letišti podílí, ačkoli je ekonomická situace Letecké školy po jejím faktickém vytunelování velmi těžká.

V jakém stavu je tedy zařízení letiště?

Největší potíž je s velkým hangárem, který je na tom staticky špatně. Hrozí jeho zřícení v zimě, pokud by napadlo hodně sněhu. Všichni majitelé letadel proto před měsícem dostali od Letecké školy výpověď s vysvětlujícím dopisem, aby si našli jiné místo pro letadla s tím, že na jaře se můžou vrátit. Podle znaleckého posudku hangár skutečně hrozí zřícením. Zachránit ho v této podobě zřejmě nepůjde.

A jaký je stav budovy u letiště, kde se piloti vzdělávali?

Hrozný. Bylo to sídlo Letecké školy, které sloužilo pro vzdělávání pilotů, semináře i ubytování. Dnes tam jsou vyřezané trubky, hromady odpadků na toaletách sahající do dvoumetrové výše. Co šlo ukrást, to zmizelo. Proč to někdo nechal dojít tak daleko? K areálu letiště patřil také autokemp, který se nepochopitelně přestal provozovat před třemi lety z rozhodnutí dřívějšího prezidenta Aeroklubu ČR. Nájemce vyhodil, kemp je teď zarostlý a nic tam není. V letech 2017 až 2019 došlo k absolutnímu vybydlování podstaty letectví ve Vrchlabí, to se nedá říct jinak.

A nemůže podobně dopadnout i samotné letiště?

Dostali jsme se do stavu, kdy akcionáři Letecké školy, které letiště patří, uvízli v totální válce. Většinovým akcionářem je sice Aeroklub ČR, s ním ale nechtějí mít ostatní akcionáři po předchozích zkušenostech nic společného. Vlastnická struktura s Aeroklubem ČR jako většinovým akcionářem je prostě nešťastná. Prvopočátek současné zoufalé situace začal už při založení akciové společnosti Letecká škola v roce 1992, kdy tehdejší Aeroklub Čech a Moravy vložil letiště do majetku LŠV. Letiště tehdy na základě platných zákonů získal delimitací majetku Svazarmu. Jaksi přitom centrální aeroklub “opomněl” převést letiště zpět Krkonošskému aeroklubu Vrchlabí, kte-rému ho ukradl komunistický režim. Přitom v ostatních případech byla letiště v ČR na místní aerokluby převedena a to i v případech, že ho tyto kluby ani nezaložily. Jde o spletitou historii. Pro letiště Vrchlabí si nyní nelze přát nic jiného, než aby situace měla smysluplné východisko a aby ho řídili lidé, kteří mají zájem a motivaci o tohle místo. A to těžko bude někdo z Prahy, Českých Budějovic nebo Roudnice.

Akcionáři jsou město Vrchlabí, vrchlabská společnost Tourway a Aeroklub ČR. Vy jste předsedou Krkonošského aeroklubu a zároveň viceprezidentem Aeroklubu ČR. Jaká je vaše role v této složité situaci?

Pro mě to je schizofrenní situace. Její hloubku vnímám plně teprve nyní. Jestli jednou zanikne letiště ve Vrchlabí, tak to způsobí Aeroklub ČR. O tom jsem pevně přesvědčený. Dělám vše proto, aby se to nestalo.

Proč si to myslíte?

Minoritní akcionáři, město Vrchlabí a společnost Tourway, se spolu semkli ve chvíli, kdy byl předsedou představenstva Letecké školy bývalý prezident Aeroklubu ČR Machula. Jeho tehdejší skutky směřovaly k likvidaci letiště. Málem přišlo o provozní povolení, což by znamenalo, že ve Vrchlabí by nemohlo legálně přistát jediné letadlo. Letiště bylo obětováno a mělo se stát artiklem ke zpeněžení. Jsem viceprezident Aeroklubu ČR, ale zjistil jsem bezpečně, že nutkání k prodeji pochází přímo ze strany Aeroklubu ČR. Je potřeba chápat, že Aeroklub ČR je zapsaný spolek složený z jiných zapsaných spolků. Těch je okolo stovky. Jejich členům je to tedy vesměs úplně jedno, ale každý by přivítal peníze z prodeje, to není obtížné pochopit. Jediná rozumná věc, která se ale dá pro letiště v současné situaci udělat, je prodat budovu Letecké školy a pozemky kempu, tedy pro provoz letiště zbytné majetky. Pak je možné pomýšlet na sanaci areálu letiště.