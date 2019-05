Víc než jedenáct let čekání je zřejmě u konce. Královéhradecký kraj potvrdil, že se v červnu pustí do opravy rozbité silnice, která vede středem města a je hlavním tahem mezi Trutnovem a polskou Lubawkou.

Oprava sedmikilometrového úseku silnice druhé třídy z Prkenného dolu do Královce začne podle mluvčí krajského úřadu Sylvie Velčovské už za pět týdnů. „Rekonstrukce by měla být zahájena v pondělí 3. června. Stavební práce budou probíhat dvě stavební sezóny 2019 a 2020,“ sdělila. Letos se silničáři pustí do zhruba 1,5 kilometru dlouhého úseku uprostřed Žacléře - od náměstí ke křižovatce u Hotelu Sport. V příštím roce se počítá s rekonstrukcí asi kilometrového úseku Prkenný Důl - náměstí a čtyři kilometry dlouhé asfaltky od Hotelu Sport ke Královci na česko-polské hranici, kde se v budoucnu počítá s napojením na plánovanou dálnici D11 - S3.

Opravy, do kterých je zahrnutá také obnova objízdných tras přes Křenov, Bernartice a Lampertice, budou stát přes 125 milionů korun. Vyžádají si i výrazná omezení v dopravě a objížďky. Kamiony se do města nedostanou vůbec, osobní auta budou mít možnost náhradní trasy jen v některých případech. Obyvatelé města se tak budou muset během oprav ale obrnit značnou trpělivostí. „Většina lidí v Česku na stavební ruch nadává, tady je situace obrácená. Všichni se těší na to, až tady ty stroje budou a tankodrom už konečně zmizí,“ prohlásil žacléřský starosta Aleš Vaníček.

Výtluky a nerovnosti v asfaltu jsou už tak rozsáhlé, že místy není možné plynule projíždět. Po nedávných úpravách inženýrských sítí navíc byly některé části opravené jen provizorně. Stav zhoršilo budování kanalizace, kterou radnice chtěla stihnout před zahájením oprav hlavního tahu. „Tak žalostnou cestou jsem dlouho nejel. Trutnov – Žacléř jedině tankem,“ shrnul ve facebookové diskusi nářky většiny místních motoristů žacléřský Dušan Kvasnica.

O opravě silnice se uvažuje už delší dobu, ale ze slibovaných oprav několikrát sešlo. Loni dokonce takřka na poslední chvíli. „Projektování oprav začalo už v roce 2008. K realizaci dojde v roce 2019. Jsme rádi, že to konečně bude. Je to pro nás důležité,“ uvedl starosta Aleš Vaníček.

Silnice vedoucí ze Žacléře do Trutnova je klíčovou spojnicí mezi příhraničím a lyžařskými středisky východních Krkonoš. V zimě po ní jezdí tisíce lyžařů z Polska, v létě tisíce návštěvníků vojenské tvrze Stachelberg.