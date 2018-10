Rozpory u vítězů voleb. Ovládli je jednoznačně, idylka ale rychle vyprchala

Hostinné - Nezvyklou situaci řeší v Hostinném. Komunální volby ve městě jednoznačně ovládlo Sdružení pro lepší Hostinné starostky Dagmar Sahánkové.

Dagmar Sahánková vyhrála se Sdružením pro lepší Hostinné na celé čáre komunální volby. Rychle však přišla o dvojku kandidátky.Foto: Vojtěch Kohout

Získalo drtivých 48 procent hlasů voličů a na příští čtyři roky si zajistilo vládu nad městem, vyjádřenou počtem jedenácti křesel v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu. Volební idylka ovšem dlouho netrvala. Proměnila se v rozpory při sestavování rady města a obsazení postu místostarosty.

Složení rady města v HostinnémDagmar Sahánková (starostka, SPLH), Petr Bartoš (místostarosta, Pro Zdravé Hostinné), Hana Kazihnitková (SPLH), Radomíra Nossková (SPLH), Jaroslav Olša (SPLH), Aleš Pírek (SPLH), Petr Plecháč (SPLH)

Vyvrcholila minulý týden, kdy ještě před ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva opustil vítězné sdružení Richard Stavrovski, dvojka na kandidátce. Svoje rozhodnutí oznámil veřejně na sociální síti. Za důvody označil nesouhlas s rozbitím dosavadní koalice s hnutím Hostinné žije! či snahu dosadit do rady města zástupce KDU-ČSL. Ti získali druhý největší počet hlasů (19 procent, 4 mandáty). „Vyslovil jsem názor, který mám na situaci. Nebyl akceptován. Nemám rád, abych chodil se sklopenou hlavou a nemohl se lidem podívat do očí,“ vysvětloval svoje odstoupení Richard Stavrovski po ustavujícím zasedání zastupitelstva.



„Je to jeho právo,“ reagovala starostka Hostinného Dagmar Sahánková, která byla lídrem vítězného Sdružení pro lepší Hostinné. „Hovořili jsme spolu, měl vizi pro naše sdružení, která se nesetkala s většinovým názorem, takže odstoupil,“ konstatovala.



„Situace, která nastala po volbách, mne mírně řečeno zaskočila. Sdružení pro lepší Hostinné se rozhodlo koalici se svým dosavadním partnerem Hostinné žije! ukončit. Přitom před volbami jsme tvrdili, že koalice trvá. Proč bourat něco, v co lidé věří a co s menšími, ale tu a tam i většími problémy fungovalo?,“ překvapilo Stavrovského, který získal v Hostinném třetí největší počet hlasů. „SPLH se vydalo jiným směrem, který se příčí mé povaze, svědomí a smyslu pro čest a fair-play,“ uvedl.

Hostinné žije! získalo ve volbách tři mandáty. Přišlo o post místostarosty, na kterém skončil Petr Kesner. Chybí také v radě města. „Vedly mě k tomu čtyřleté zkušenosti na radnici, podle kterých jsem si chtěla sestavit tým, s nímž budu pracovat. Hnutí Hostinné žije! jsme nabídli jedno místo v radě, ale nepřijali ho,“ vysvětlila Sahánková. Novým místostarostou byl zvolen Petr Bartoš ze sdružení Pro Zdravé Hostinné, který bude figurovat v sedmičlenné radě města jako jediný člen jiného hnutí než SPLH. Stavrovski v ní není. „Dagmar Sahánková jako nesporná vítězka voleb okamžitě po sečtení hlasů navrhla zástupce KDU-ČSL do rady města, a to bez jakékoliv předešlé konzultace se členy našeho hnutí. KDU-ČSL nám přitom již předvedlo, jak vedlo město a my jsme se celou dobu proti stylu vedení vymezovali. Po ostré interní diskusi to lidi pochopili a řekli jasné ne,“ přidal další důvody k nespokojenosti Richard Stavrovski. KDU-ČSL nakonec místo v radě města nezískalo, připadla mu pozice předsedy kontrolního výboru.



„Vážím si toho, že předvolební čas v Hostinném proběhl v klidném a slušném duchu. Mrzí mne, že tomu tak nebylo i v čase povolebním. Jsem totiž zastáncem toho, že práce pro město se odvádí konkrétními činy a skutky ve veřejném prostoru a ne na sociálních sítích,“ poznamenala Dagmar Sahánková.

Žádná koaliční smlouva v Hostinném nebyla podepsána. Sdružení pro lepší Hostinné disponuje nyní deseti hlasy v jedenadvacetičlenném zastupitelském poli, Richard Stavrovski v něm po vystoupení ze SPLH nebude zastupovat žádné hnutí. Mandát zastupitele si ponechá.



„Máme tak široký programový průnik, že si myslím, že budeme všichni táhnout za jeden provaz,“ řekla starostka. Podle ní patří v nadcházejícím čtyřletém období mezi priority radnice výstavba koupaliště, pokračování revitalizace sídliště, oprava Nádražní ulice, prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů, spuštění projektu Domova pro seniory či příprava projektu rekonstrukce kina.