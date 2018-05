Roztrpčení v Žacléři. Slibovaná silnice letos nebude

Žacléř – Velké roztrpčení zažívají lidé v Žacléři. Letos se měli dočkat dlouho vyhlížené opravy průtahu městem, silnice vedoucí z Trutnova na Královec.

Ilustrační foto.

Královéhradecký kraj přitom na jaře deklaroval, že letos začne stavět. Dokonce už vysoutěžil dodavatele. Nakonec se však po tragické silnici bude jezdit dál.



Žacléřská radnice po opravě krajské komunikace volá dlouhá léta. „Zhruba šest let,“ vzpomněl starosta Žacléře Miroslav Vlasák. „Zástupci dodavatelské firmy ale zpochybnili kvalitu projektové dokumentace. Náměstek hejtmana Martin Červíček nám později sdělil, že kraj musí rekonstrukci odložit na příští rok,“ informoval občany starosta.



Kraj chce, aby nová silnice netrpěla nedostatečnou kvalitou prací. Nyní nechá vypracovat novou projektovou dokumentaci a vysoutěží nového dodavatele. S realizací počítá na rok 2019.

Silnice je přitom v naprosto dezolátním stavu. Výtluky a nerovnosti jsou takové, že v některých úsecích není možné plynule projíždět.



„Cesty u nás na okrese jsou opravdovou ostudou. Není to jen otázka Žacléře, ale podívejte se i na jiná místa v horách i Podkrkonoší,“ zlobí se pan Jaroslav při cestě Prkenným dolem. „Hlavně ať nám už úředníci přestanou lhát a slibovat. Abych pravdu řekl, než se kopne, opravě neuvěřím. Asi si koupím vzducholoď, protože jezdit tudy je opravdu očistec,“ doplnil.



Silnice vedoucí ze Žacléře do Trutnova je spojnicí mezi příhraničím a lyžařskými středisky východních Krkonoš. V zimě tu projíždí tisíce lyžařů z Polska, v letních měsících třeba desetitisíce návštěvníků vojenské tvrzi Stachelberg.



„Kraj deklaroval, že údržba silnic provede alespoň kvalitní opravy všech překopů komunikace přes Žacléř. Chceme, aby tankodrom konečně zmizel,“ řekl Miroslav Vlasák. „Toto řešení netěší nikoho, ale je nejlepší řešení ze všech špatných, které jsou k dispozici,“ dodal starosta města.



Za opravu silnice z Prkenného dolu do Žacléře a dále do Královce měl Královéhradecký kraj zaplatit zhruba 60 milionů korun. Dopravní náměstek Martin Červíček ji označoval jako jednu z nejzásadnějších investic. Žacléřská radnice navíc připravovala řadu doprovodných prací, chtěla opravovat chodníky i opěrné zdi.



„Zdi na Rýchorském náměstí a chodník u lékárny opravíme. S ostatními budeme muset počkat, protože jejich rekonstrukce je závislá od stavu komunikace,“ objasnil starosta Žacléře Miroslav Vlasák.