Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje přednostně postavit a otevřít do konce roku 2025 tři kilometry nové dálnice u Královce, která bude přímo navazovat na polskou dálnici do Lubawky. Ta se výrazně přiblížila k dokončení. Vyplývá to z vyjádření generálního ředitele ŘSD Radka Mátla. Tento nový záměr překvapil vedení Královce, který leží na hranicích s Polskem, především kvůli trase, kudy by měla auta sjíždět. Při výkupu pozemků došlo i na vyvlastnění.

Mapka budoucí trasy dálnice D11 u Královce. | Foto: ŘSD

Sjíždět z krátkého tříkilometrového dálničního úseku na české straně by se mělo podle aktuálních informací ŘSD v místní osadě Královce Dvorky, kde se dálnice nejvíce přibližuje současné silnici I/16. Tomu se ale podivují v Královci. „Nikdo s námi o tom zatím nejednal, nic o tom nevíme,“ reagoval starosta Královce Tibor Terbák. „Pokud to ale bude znamenat, že by auta sjížděla z dálnice, byť provizorně, u naší osady Dvorky, postavíme se proti. Od začátku jsme byli proti tomu, aby dálniční sjezd vedl přes naši obec,“ zdůraznil starosta Královce. Podle původního plánu se měl dálniční úsek mezi státní hranicí a Trutnovem dlouhý 21 kilometrů otvírat až po kompletním dokončení včetně 28 mostů a dvou tunelů v roce 2026. Půjde o nejsložitější úsek D11. V prosinci má ŘSD vypsat tendr na zhotovitele stavby dálnice, která má stát 13,3 miliardy korun. Pro trasu dálnice byl zpracován projekt zemních prací pro záchranný archeologický výzkum. Ruská stopa v českém Královci: navštívil ho car Mikuláš, je tu ulice Rudé armády Na přednostním vybudování úseku z Královce směrem k Trutnovu se dohodlo ŘSD se svými kolegy v Polsku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). První kilometry dálnice D11 v tomto území by měly být už v roce 2025. Po jednání se svými kolegy ze správ silniční infrastruktury v zemích V4 to uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. „Dohodli jsme se s polskou stranou, že začneme s budováním dálnice od hranic tak, aby se auta po dokončení několika kilometrů vyhnula průjezdu Lubawkou. Podmínkou smlouvy s vítězem na celý úsek bude, aby tento tříkilometrový úsek byl hotov do 24 měsíců od zahájení stavby. Jsem přesvědčen, že stihnout se to dá,“ citoval Mátla web zdopravy.cz. „Platí nadále i dohoda, že polská strana do dokončení D11 nepustí na svoji rychlostní silnici S3 nákladní auta,“ dodal Mátl. Dálnice u nosu, k tomu odpočívka, pumpa. Královec přestane být klidnou vesničkou Dálnice do Lubawky bude brzy Polsko k české hranici staví rychlostní silnici S3. Na úseku k hranicím s Českem je už položen asfalt, hotovo má být příští rok. Až na hranice se ale po otevření řidiči stejně nedostanou, protože na české straně jsou zatím jen louky. Budou muset sjíždět už před Lubawkou. „Poláci intenzivně makají doslova 24 hodin denně ve velkém tempu. Byl jsem se na stavbě dálnice podívat včera a už dělají dokončovací práce, usazují oplocení. To signalizuje, že finišují. Podle mě budou moct jezdit auta po dálnici už v příštím roce,“ přidal postřeh starosta Královce Terbák, který pravidelně sleduje práce na dálnici na polské straně hranic. Po silnici S3 bude možné dojet až k Baltu. Poláci výrazně pokročili s dálnicí, v Trutnově budou jednat ministři dopravy Ředitelství silnic a dálnic finišuje s výkupem pozemků na trase budoucí dálnice mezi Trutnovem a hranicí s Polskem. Na konci října mělo podle Michala Doubka, investičního referenta krajské Správy ŘSD v Hradci Králové, vykoupených 87 procent pozemků. ŘSD vykupovalo stovky parcel v dvanácti katastrálních územích. V několika případech se to neobešlo bez komplikací a muselo dojít na vyvlastňovací řízení. Za domem jim vyroste dálnice. Neumím si to představit, říká žena z Královce „V Křenově u Žacléře probíhá jedno vyvlastňovací řízení, bylo vydáno rozhodnutí o odnětí vlastnického práva, proti kterému se spoluvlastníci odvolali. Stejně tak jedno vyvlastňovací řízení běží na území Královce. Toto řízení bylo teprve zahájeno, je tak možné se stále s vlastníkem dohodnout. V Královci bylo jedno vyvlastňovací řízení ukončeno, v tomto případě došlo k odnětí vlastnického práva na základě pravomocného rozhodnutí, jednalo se ale z hlediska výměry o velmi malý pozemek v jednotkách metrů čtverečních,“ řekl Deníku Doubek. Přípravy na stavbu úseku D11 mezi Trutnovem a Jaroměří nadále blokuje jediné odvolání majitele pozemků v Hajnici proti územnímu rozhodnutí. Majitel pozemků v Hajnici komplikuje přípravu D11. Dohoda je možná, tvrdí

