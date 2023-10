Ředitelství silnic a dálnic vybralo jako stavební dozor na stavbě dálnice D11 z Trutnova do Královce na hranice s Polskem sdružení firem Infram a Pragoprojekt. Hodnota prací je 121 milionů korun. Uvedl to web Zdopravy.cz. Kdy se ale začne dálnice stavět, zatím není jasné. Vydání stavebního povolení zablokoval na poslední chvíli brněnský spolek ekologických aktivistů Děti Země.

V pátek 29. září byla slavnostně otevřena polská rychlostní silnice S3 k českým hranicím Kamienna Góra - Lubawka. Byl u toho i premiér Mateusz Morawiecki. | Video: Deník/Jan Braun

ŘSD vybírá zhotovitele největší dálniční zakázky v Česku, nejblíž k ní má polská stavební firma roku 2022 Budimex SA z Varšavy, která nabídla cenu 11,3 miliardy korun. Je to výrazně nižší cena, než jakou ŘSD vypsalo, a to o 1,7 miliardy korun. Druhá firma v pořadí, česká MI Roads (Metrostav Infrastructure), nabídla 11,7 miliardy Kč.

Polský premiér si rýpnul do Čechů kvůli D11: Mám je rád, ale tohle jim nevyšlo

Podáno bylo šest nabídek. Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení. První zasedání komise již proběhlo, žádná z firem zatím vyloučena nebyla. Budimex, ani žádná jiná polská stavební firma dosud nikdy nezvítězila ve výběrovém řízení na výstavbu dálnice v ČR.

Aktivistům navrhli řešení

ŘSD chce jednat s předsedou spolku Děti Země Miroslavem Patrikem. „Generální ředitel ŘSD se bude snažit s panem Patrikem setkat k jednání, zjistit jeho výhrady, co na projektu považuje za nesprávné, a buď mu vše vysvětlit nebo najít řešení,“ řekl Deníku na začátku října mluvčí ŘSD Jan Rýdl. „Pan Patrik velmi dobře ví, že když podá rozklad a nasčítají se zákonné lhůty, bude to znamenat zdržení začátku stavby, tak jak to dokázal na jiných stavbách, minimálně v řádu měsíců,“ dodal mluvčí ŘSD.

V Česku byly silnice lepší, teď je to jinak, tvrdí Poláci. Na dálnici jsou pyšní

Jan Rýdl označil podání rozkladu od Dětí Země v poslední chvíli před získáním stavebního povolení za politováníhodnou skutečnost. „Kvůli D11 u Trutnova probíhalo velmi intenzivní a rozsáhlé stavební řízení, ve kterém se mohli jakkoliv dotázat, namítnout, navrhnout. Vzhledem k jejich činnosti v minulosti jsme to očekávali, snažili bychom se situaci vyřešit. K ničemu takovému nedošlo,“ konstatoval Jan Rýdl.

K jednání ale zatím nedošlo. „Oslovili jsme pana Patrika z Dětí Země rovnou s návrhem řešení. Zatím čekáme na jeho reakci,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl v pondělí pro web Zdopravy.cz.

Čtyři námitky Dětí Země

Spolek ekologických aktivistů Děti Země podal 4. září blanketní (prázdný) rozklad proti vydání stavebního povolení pro dálnici D11 Trutnov - státní hranice s Polskem, o tři týdny později doplnil rozklad o čtyři námitky. Týkají se evidence činnosti biologického dozoru, způsobu měření intenzit hluku při zkušebním provozu, zásahu dálnice do okraje lesa a stanoviska EIA. Součástí je i analýza využívání blanketních odvolání a podnět ke svolání semináře o správním řádu.

„V rozkladu žádáme uložit podmínky o zavedení ekologického deníku, který by veřejnosti i úřadům poskytoval rychlé informace o situaci na stavbě, a o měření intenzit hluku do dvou let od zahájení zkušebního provozu. Dále jsme zjistili, že nebyly uložené všechny požadavky závazného stanoviska EIA, takže je nutné chybějící doplnit. Ve spisu také chybí závazné stanovisko ke zmírnění zásahu povolované dálnic do okraje lesa, na což jsme upozorňovali již v únoru, ale bylo to nesprávně zamítnuto,“ objasnil námitky předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země podaly čtyři námitky proti vydání stavebního povolení D11 u Trutnova

Podle něj jde hlavně o námitky procesního charakteru, takže o nich může ministerstvo samo rozhodnout. „Z průběhu více než rok probíhajícího stavebního řízení vyplývá, že veřejnost se o jeho zahájení dozvěděla po více než pěti měsících od podání žádosti, přičemž řízení bylo pak na dva měsíce přerušené. I když došlo k průtahům délky asi sedmi měsíců, tak plán stavět dálnici v letech 2024 až 2028 lze považovat za reálný,“ uvedl Patrik.

Ekologičtí aktivisté Děti Země se dálnicí z Trutnova do Královce podle předsedy spolku zabývají již patnáct let od roku 2008, kdy se účastnily procesu EIA. „Dále to byla tři řízení o povolení škodlivého zásahu dálnice do cenných biotopů, v letech 2017 až 2019 územní řízení, kdy Děti Země žádné odvolání nepodaly, neboť nezjistily zásadní chyby či rozpory, a nyní je to předmětné stavební řízení,“ dodal Patrik.

Je to dětinské jednání, zlobí se starosta Trutnova kvůli odvolání aktivistů

Děti Země podaly nejprve blanketní (prázdný) rozklad proti vydání stavebního povolení na D11, těsně před nabytím právní moci. Úřady musely počkat, až jej aktivisté doplní. Ti tak učinili po třech týdnech.

Polská dálnice, která se má spojit na přechodu Lubawka-Královec na českou D11, je už v provozu. Řidiči se po ní poprvé svezli 29. září. Kvůli chybějícímu napojení z české strany ale nemůžou využívat závěrečný tříkilometrový úsek v Lubawce k hranici v Královci.