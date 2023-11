Dálnici D11 z Trutnova do Královce postaví polská firma Budimex za 11 miliard

Dálnici D11 z Trutnova do Královce na hranici s Polskem o délce 21,1 kilometru postaví polská stavební společnost Budimex SA z Varšavy za 11,3 miliardy korun. Ve výběrovém řízení ji vybralo Ředitelství silnic a dálnic. Ve středu večer to oznámil na sociální síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Budimex je největší stavební firma v Polsku, která má 7 tisíc zaměstnanců. Je připravená do měsíce začít. Stavba ale nemá pravomocné stavební povolení. Dálnice se propojí na hranici s polskou S3, která už je hotová.

Dálnici D11 z Trutnova do Královce postaví polská stavební společnost Budimex SA. Na trase vyroste 28 mostů. Jeden z nich, v Poříčí, bude vyšší než Nuselský v Praze. | Foto: ŘSD