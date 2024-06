Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybralo jako nového vítěze tendru na stavbu dálnice D11 z Trutnova na hranici s Polskem česko-slovensko-maďarské sdružení stavebních firem MI Roads, Doprastav, Metrostav TBR, Subterra a Duna Aszfalt. Sdružení nabídlo ve výběrovém řízení cenu 11,71 miliardy korun bez DPH. Oznámil to generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Firmy MI Roads, Metrostav TBR a Subterra patří do koncernu Skupina Metrostav.

Pohled na stav na česko-polské hranici je ostudný. Poláci mají svoji rychlostní silnici S3 do Lubawky hotovou, na napojení z české strany se ještě nezačalo ani pracovat. | Foto: GDDKiA

Původní tendr vyhrála polská stavební společnost Budimex SA z Varšavy, nabídla částku 11,352 miliardy Kč. Tu ale ŘSD vyloučilo po stížnostech sdružení, které nyní ŘSD vybralo jako vítěze. Sdružení se úspěšně odvolalo k antimonopolnímu úřadu. Nyní totéž zkouší Poláci.

„Firma Budimex SA podala na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže návrh na přezkum rozhodnutí zadavatele o jejím vyloučení z účasti na zakázce D11 Trutnov - státní hranice ČR/PR,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Podle webu zdopravy.cz dojde k finálnímu potvrzení výběru uchazeče a zahájení stavby podle odhadů ŘSD po všech právních krocích nejdříve v září.

„Odvolací řízení je rozsáhlé. Rozhodli jsme se zvolit tento postup, neboť jsme přesvědčeni, že naše nabídka je po všech stránkách plně konkurenceschopná a předložené reference naplňují požadavky projektu D11,“ řekla mluvčí Budimexu Diana Zyglewská k podání odvolání k antimonopolnímu úřadu.

ÚOHS tak bude v krátké době řešit druhou stížnost kvůli D11 u Trutnova. S tou první uspělo sdružení vedené firmou MI Roads, když napadlo vítězství Budimexu v tendru na stavbu dálnice. ÚOHS na začátku dubna zrušil rozhodnutí ŘSD o vítězi výběrového řízení. Nyní se na něj obrací Budimex, když se brání proti vyloučení.

Antimonopolní úřad okomentoval dubnový verdikt takto: „Zadavatel (ŘSD) pochybil, když vybral k uzavření smlouvy dodavatele Budimex SA, ačkoliv nabídka tohoto dodavatele nesplnila podmínku technické kvalifikace na doložení požadovaného referenčního plnění týkajícího se novostavby tunelu.“

Budimex se odvolává k antimonopolnímu úřadu v Brně poté, co ŘSD ve středu zamítlo jeho námitky proti vyloučení z tendru. Budimex nabídl v tendru nejnižší cenu 11,352 miliardy korun a původně byl vyhlášen vítězem soutěže.

Ředitelství silnic a dálnic zdůvodňovalo vyloučení Budimexu z tendru nedodáním požadovaných podkladů o zkušenostech polské firmy s výstavbou tunelů. Rozhodnutí ŘSD navázalo na verdikt Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, k němuž se odvolali další účastníci tendru v čele se společností MI Roads ze Skupiny Metrostav.

„Rozhodli jsme se plnohodnotně respektovat rozhodnutí ÚOHS jako arbitra hospodářských soutěží v České republice, byť zvrátil naše původní rozhodnutí, kdy jsme vybrali firmu Budimex jako zhotovitele stavby. Budimex nedoložil reference, které jsme po něm požadovali po rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ vysvětloval Mátl vyřazení vítězné firmy.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže de facto svým rozhodnutím řekl, že jsme měli společnost Budimex vyloučit. My jsme ještě dali Budimexu další šanci, aby doložil to, co jim bylo vytýkáno v rozhodnutí ÚOHS, abychom mohli plnohodnotně potvrdit výběr této společnosti jako zhotovitele D11. To se jim nepodařilo a nám nezbylo nic jiného, než takto reagovat a po dvou neúspěšných výzvách o doložení společnost Budimex vyloučit,“ upřesnil šéf ŘSD Radek Mátl.

Na trase z Trutnova do Královce se budou stavět dva půlkilometrové tunely. Bude to jeden z klíčových a nejsložitějších prvků nové dálnice. ŘSD proto požadovalo od polské firmy dodatečné podklady. Takový úsek dálnice, v kopcovitém terénu, s dvěma tunely a 28 velkými mosty, se v Česku ještě nestavěl.