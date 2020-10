Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už kvůli nim začalo hledat zdroje vody. V Bernarticích a Královci provedlo hydrogeologické vrty do hloubky 50 metrů. Z umístění odpočívadla v Bernarticích panovaly v obci obavy, aby se nezvýšila hlučnost a kriminalita. "Zástupci ŘSD vysvětlovali situaci na zastupitelstvu. Odpočívadlo nebude přímo v obci, ale až za cedulí Bernartice po levé straně cestou na Královec, za horizontem za železničním přejezdem, zhruba 200-300 metrů od poslední bytové zástavby," popisuje starosta Bernartic Radek Hojný. Parkoviště kamionů má být oplocené.

"Bude to typ největší odpočívky, která se staví na českých dálnicích, zapuštěná do stávajícího terénu," potvrdil Hojný. V Královci to má být také tak. "U nás bude odpočívka v polích v těsné blízkosti hranice. Uvidíme, jak dálnice a hlavně její výstavba zasáhne do života obce. Určitě to změní ráz krajiny. Hlavně při výstavbě to bude blázinec. Prach, štěrk, nepořádek, plno aut, velký provoz,“ vytušil starosta Královce Tibor Terbák. "Někteří lidé budou mít dálniční odpočívku doslova u nosu, první dům leží hned u ní, jiní 100 metrů," dodal.

HYDROGEOLOGICKÉ VRTY DO HLOUBKY 50 METRŮ

ŘSD hledá pro budoucí odpočívadla zdroje vody. V Bernarticích a Královci provedlo během léta hydrogeologické vrty do hloubky 50 metrů. "Pro stavbu odpočívek je plánováno přivést vodovodní přípojky z přilehlých obcí Bernartice a Královec. Úkolem hydrogeologického průzkumu bylo zajištění doplňujícího, podpůrného zdroje podzemní vody pro budoucí objekty odpočívek," vysvětlil Michal Doubek z hradecké Správy ŘSD.

Na obou nově zbudovaných průzkumných hydrogeologických vrtech byly provedeny hydrodynamické zkoušky s cílem najít optimální dlouhodobou vydatnost. "Vrt pro odpočívku Bernartice má nízkou vydatnost a není vhodný jako vodní zdroj. V rámci doplňkového inženýrsko geologického průzkumu budou prověřovány další možnosti podpůrného vodního zdroje pro odpočívku Bernartice. Vrt pro odpočívku Královec je navrhován jako vodní zdroj po nutné kolaudaci vodního díla a povolení k odběru podzemních vod," upřesnil Doubek.

"Nabídli jsme ŘSD využití obecního zdroje vody. Máme několik zdrojů vody a jeden v lokalitě Vrchová je nevyužitý. Ten by kapacitně stačil. Z ŘSD jsme ale neměli zpětnou vazbu, zdroje si hledají sami," namítl starosta Bernartic Radek Hojný.

U BERNARTIC VYROSTOU I VELIKÉ MOSTY

U Bernartic vzniknou také mohutné dálniční mosty. Na celé trase z Trutnova do Královce jich postaví ŘSD celkem 25. Nejdelší bude v Trutnově v městské části Poříčí. Bude dlouhý 713 metrů a vysoký 30 metrů. Most mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi přes údolí říčky Ličná bude dlouhý 670 metrů a vysoký 47 metrů. Další obrovský most vyroste mezi Bernarticemi a Lamperticemi, bude vysoký 42 metrů a dlouhý 350 metrů.

Vznikou také dva dálniční tunely. V Poříčí pod Poříčským hřbetem a za Trutnovem směrem na Zlatou Olešnici. Všechny budou mít dva tubusy. To znamená, samostatné tunelové otvory na každé straně dálnice. Tunely v Poříčí budou dlouhé 540 a 576 metrů, před Zlatou Olešnicí shodně oba 492 metrů. Další tunel vybuduje ŘSD na trase dálnice od Jaroměře na Královec u Výšinky. Vznikne v lese, zhruba čtvrt kilometru za motorestem, v místě Kamenný vrch. Levý tubus bude dlouhý 780 metrů, pravý 756 metrů.

"Tunely se budou razit podle zásad Nové rakouské tunelovací metody. Stejnou metodu použijeme při budování tunelů u Trutnova," řekl Michal Doubek, investiční referent z krajské Správy ŘSD v Hradci Králové.

Úsek dálnice D11 z Trutnova na hranice s Polskem se má stavět podle plánů v letech 2024 až 2027, z Jaroměře do Trutnova v letech 2025 až 2028. "Začíná se vždy stavbou mostů a tunelů, které trvají obvykle dvě stavební sezony. Lehčí je poté postavit samotné těleso dálnice," objasnil Doubek.

Podle něj půjde z hlediska výstavby o nejsložitější úseky dálnice D11. "Oba dálniční úseky budou náročné na výstavbu kvůli poloze v podhorské, kopcovité krajině. Není to rovina jako kolem Hradce Králové, kde je mostů menší počet," dodal.