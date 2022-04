Rozdíl v postupu prací je velký. Vnímá to také ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. "Poláci jsou na tom v tuto chvíli bohužel lépe než my. Staví poměrně intenzivně, jejich dálnice by měla být v provozu v první polovině roku 2024. My jsme na tom hůře, dálnici máme v tuto chvíli v přípravě, snažíme se všemi možnými silami dohnat zpoždění, které zde nastalo mezi roky 2010 a 2014, tak abychom dálnici zprovoznili co nejdříve po dokončení a zprovoznění polské S3," uvedl ředitel ŘSD.