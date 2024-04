„ÚOHS zrušil naše rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce. V současné době zvažujeme další kroky. Po rychlé analýze můžu říct, že s velkou pravděpodobností se nebudeme proti rozhodnutí ÚOHS odvolávat. Budeme ho respektovat a přistoupíme k opětovnému posouzení nabídek,“ prohlásil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nové hodnocení podle něj zabere zhruba měsíc. „Nevypisuje se nová soutěž, pokračuje se ve stávající soutěži, jen bude probíhat nové hodnocení v kontextu rozhodnutí ÚOHS,“ vysvětlil Mátl. „Uvidíme, jak se k situaci postaví firmy poté, co vybereme vítěze. V tuto chvíli nemůžu deklarovat, kdo bude neúspěšný uchazeč. Proběhne nové hodnocení,“ dodal.

Rozhodnutí antimonopolního úřadu vrátilo znovu do hry sdružení vedené společností MI Roads ze Skupiny Metrostav. To si stěžovalo u ÚOHS proti výběru polské stavební firmy Budimex SA. Generální ředitel ŘSD nevyloučil, že tendr může znovu vyhrát Budimex. „Budimex může vyhrát, pokud doloží to, co ÚOHS shledal jako chybné,“ řekl Mátl.

„Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, neboť zadavatel pochybil, když vybral k uzavření smlouvy dodavatele Budimex SA, ačkoliv nabídka tohoto dodavatele nesplnila podmínku technické kvalifikace na doložení požadovaného referenčního plnění týkajícího se novostavby tunelu,“ konstatoval mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

„Každý dodavatel musí počítat s tím, že i když tendr vyhraje s nejvýhodnější nabídkou, tak ne vždy zakázku dostane,“ poznamenal generální ředitel ŘSD.

Budimex mezi tím začíná se stavbou 7,6 km dlouhého úseku D35 na trase Džbánov - Litomyšl za 3,423 miliardy korun, kterou v ponděí 8. dubna oficiálně odstartoval.

„Do našeho prvního dálničního projektu v rámci ČR se pouštíme s velkým nadšením a odhodláním. Jsme moc vděčni za důvěru, které se nám dostalo a těšíme se, že se budeme moci podělit o naše zkušenosti, jež jsme za 55 let činnosti skupiny Budimex nashromáždili,“ uvedl Cezary Łysenko, člen představenstva společnosti Budimex.

„Projekt výstavby úseku dálnice D35 je naším prvním krokem k trvalému působení na českém trhu. O jeho realizaci se postará tým zkušených odborníků složený z Čechů i Poláků,“ dodal Krzysztof Sokołowski, ředitel společnosti Budimex pro Českou republiku a Slovensko.