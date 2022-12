Další novinka týkající se výstavby dálnice na Trutnovsku, na kterou se dlouho čekalo, se objevila v úterý na úřední desce krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Krajský úřad vydal možnost vyjádřit se k podkladům pro územní rozhodnutí pro úsek dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova. Jeho vydání zablokoval přesně před rokem Petr Holubec z Prahy, který vlastní pozemky v Hajnici. Ten se loni 23. prosince odvolal proti územnímu rozhodnutí, které 26. listopadu 2021 vydal stavební úřad ve Dvoře Králové nad Labem.

Dálnice D11 bude končit v Královci na hranici s Polskem, kde je již téměř hotová nová rychlostní silnice S3. Po dokončení vznikne nové spojení k Baltu v parametrech dálnice.

ŘSD plánuje přednostně postavit a otevřít do konce roku 2025 tři kilometry nové dálnice u Královce, která bude přímo navazovat na polskou dálnici do Lubawky. Tento nový záměr však překvapil vedení Královce, který leží na hranicích s Polskem, především kvůli trase, kudy by měla auta sjíždět.

Sjíždět z krátkého tříkilometrového dálničního úseku na české straně by se mělo podle aktuálních informací ŘSD v místní osadě Královce Dvorky, kde se dálnice nejvíce přibližuje současné silnici I/16. Tomu se ale podivují v Královci. „Nikdo s námi o tom zatím nejednal, nic o tom nevíme,“ reagoval starosta Královce Tibor Terbák. „Pokud to ale bude znamenat, že by auta sjížděla z dálnice, byť provizorně, u naší osady Dvorky, postavíme se proti. Od začátku jsme byli proti tomu, aby dálniční sjezd vedl přes naši obec,“ zdůraznil starosta Královce.

Na přednostním vybudování úseku z Královce směrem k Trutnovu se dohodlo ŘSD se svými kolegy v Polsku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). První kilometry dálnice D11 v tomto území by měly být už v roce 2025. Po jednání se svými kolegy ze správ silniční infrastruktury v zemích V4 to uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Dohodli jsme se s polskou stranou, že začneme s budováním dálnice od hranic tak, aby se auta po dokončení několika kilometrů vyhnula průjezdu Lubawkou. Podmínkou smlouvy s vítězem na celý úsek bude, aby tento tříkilometrový úsek byl hotov do 24 měsíců od zahájení stavby. Jsem přesvědčen, že stihnout se to dá,“ citoval Mátla web zdopravy.cz. „Platí nadále i dohoda, že polská strana do dokončení D11 nepustí na svoji rychlostní silnici S3 nákladní auta,“ dodal Mátl.

Podle původního plánu se měl dálniční úsek mezi státní hranicí a Trutnovem dlouhý 21 kilometrů otvírat až po kompletním dokončení včetně 28 mostů, dvou tunelů, tří mimoúrovňových křižovatek a deseti protihlukových stěn v roce 2026. Půjde o nejsložitější úsek D11.

ŘSD vykupovalo na trase budoucí dálnice stovky parcel v dvanácti katastrálních územích. V několika případech se to neobešlo bez komplikací a muselo dojít na vyvlastňovací řízení.

„V Křenově u Žacléře bylo vydáno rozhodnutí o odnětí vlastnického práva, proti kterému se spoluvlastníci odvolali. Jedno vyvlastňovací řízení bylo podáno také na území Královce. Rovněž v Královci bylo jedno vyvlastňovací řízení ukončeno, v tomto případě došlo k odnětí vlastnického práva na základě pravomocného rozhodnutí. Jednalo se ale z hlediska výměry o velmi malý pozemek v jednotkách metrů čtverečních,“ řekl Deníku Michal Doubek, investiční referent krajské Správy ŘSD v Hradci Králové.

