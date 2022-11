"Lidi ve Rtyni nejvíce trápí situace s dopravou. Rádi bychom posílili dopravní obslužnost „horní“ Rtyně v návaznosti na vlakové rychlíkové spoje. Dále je to možnost parkování na vlakových zastávkách či silná tranzitní doprava. Trápí nás také situace s energiemi," říká Stanislav Řezníček.

Změny na radnicích. Nového starostu mají Špindlerův Mlýn a Rtyně

"Podle výsledku voleb bylo znát, že je ve městě nastavený správný směr a lidé to takto zřejmě vnímali. Cítil jsem neskutečnou podporu od lidí - občanů i kamarádů, rodiny i našeho sdružení Nezávislých kandidátů. Vnitřně jsem tušil, že budu s největší pravděpodobností zvolen. Viděl jsem, jak ostatní tento výsledek očekávají. Odnesly to dvě propocené košile. Neuvěřitelně se mi ulevilo, ustoupilo takové to vnitřní napětí," vrací se Stanislav Řezníček ke komunálním volbám, které přinesly Rtyni v Podkrkonoší nového starostu.

"Je to pro mě bude veliká čest a zodpovědnost, ze které cítím respekt, ale také radost pracovat pro naši Rtyni pro naše občany. Zdeněk Špringr nasadil laťku neuvěřitelně vysoko. Chci se snažit tuto pomyslnou laťku udržet za pomoci mých kolegů - zastupitelů," dodává.

Po 32 letech budou mít Havlovice nového starostu. Změna přijde také ve Rtyni

Velké změny po svém příchodu na radnici nechystá. "Myslím si, že všechno má svůj čas a musí si projít svým procesem. Radikální změny určitě v brzké době nechystám. Nadále budu podporovat všechny spolky. V budoucnu se ale zřejmě nevyhneme určité optimalizaci v některých z příspěvkových organizacích," připouští Řezníček.

Stanislav Řezníček: Baví mě sledovat, jak mladí skauti dělají pokroky

Jako starosta musí řešit aktuální problémy. Podobně jako v dalších městech se citelně dotýkají energií. "Již se věnujeme energetickým úsporám například v základní škole. Chceme dokončit všechny naplánované etapy výstavby kanalizace, včetně nových vodovodních přípojek, abychom poté položili nový asfaltový koberec a chodník v lokalitě Sadová, Rychetského. Rádi bychom usnadnili cestování starším občanům. Chtěl bych zrealizovat dopravní informační tabule odjezdů a příjezdů jak vlaků, tak i autobusů," jmenuje projekty, kterým se chce věnovat.

Nový starosta Rtyně v Podkrkonoší Stanislav Řezníček se chce zabývat dopravou.Zdroj: Deník/Jan Braun

"Chceme zajistit i do budoucna kvalitní pitnou vodu, proto se nevyhneme nutným investicím do vodojemů. V rámci dotací bychom chtěli osadit některé městské budovy solárními panely. Pokud bychom získali nový tranzitní vůz pro hasiče, byli bychom velmi rádi. Chci se také zaměřit na možnosti rozšíření kapacity budovy základní školy tak, aby ZŠ byla soustředěna v jedné budově. Nyní je totiž rozložená do dvou budov," doplňuje Stanislav Řezníček.

Nejbližšími kulturními akcemi ve Rtyni v Podkrkonoší budou v sobotu 19. listopadu skautský ples v Orlovně a ve stejný den vánoční jarmark na náměstí Horníků se svařákem, medovinou, občerstvením a výrobky od českých řemeslníků. Novinkou je vydání publikace Bejvávalo ve Rtyni v Podkrkonoší od Richarda Švandy, která připomíná časy, kdy do města zavítaly hlavy státu nebo tam přijel první vlak. K dostání je na městském úřadě.

FOTO: Překvapení. Aneta Langerová se dala dohromady s hornickým orchestrem