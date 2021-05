V Malém kulturním sále ve Rtyni v Podkrkonoší můžou zájemci navštívit fotografickou výstavu Rtyně stará a nová, na které uvidí, jak se město změnilo v posledních 120 letech.

Výstava Rtyně stará a nová přibližuje, jak se město změnilo v posledních 120 letech. | Foto: Muzeum Rtyně v Podkrkonoší

Díky několika desítkám fotografií lidé můžou poznat Rtyni tak, jak ji vídávali naši předci. Výstava začala ve čtvrtek a potrvá do neděle 30. května. Přístupná je ve všední dny od 14 do 17 hodin, o sobotách a nedělích od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné dobrovolné.