Rudník - Dvojí semafory na silnici z centra obce až k pivovaru.To je zdržení, s kterým se musí v těchto dnech smířit řidiči v krkonošském Rudníku, jedoucí na Vrchlabí a zpět.

OPĚRNÁ ZEĎ podél potoka, kterou nyní řeší v Rudníku na Trutnovsku, je důležitým protipovodňovým opatřením. Dopravní situace v obci je nyní složitá. Řidiče zdržují semafory a po létě bude zřejmě zřízena úplná uzavírka tohoto hlavního tahu na Vrchlabí. | Foto: DENÍK/Jana Mudrová

To, že je třeba zpevnit opěrnou zeď, která tvoří protipovodňovou zábranu, je všem jasné. Skoro přesně za měsíc si tu totiž občané připomenou rok od krutých okamžiků, kdy se jejich domovy prohnala neuvěřitelně rychlá, ale o to víc zběsilá povodeň.

„Řešení škod pokračuje, celá obec je tím samozřejmě značně omezená v dopravě a bude ještě hůř," přibližuje situaci tajemník Jiří Jirásek.

Ředitelství silnic a dálnic investuje výstavbu zmíněného protipovodňového opatření, které řeší prostřednictvím společnosti Eurovia.

Uvítali by i chodník

„V poslední dubnový den se rozhodne, jak budou pokračovat uzávěrky silnic. Zatím jsou tam semafory, ale dojde i na uzavírku úplnou. A nejen lidi tady, ale ani my na radnici nemáme tušení, jak to bude vypadat. Odkdy se to zavře, kudy budou jezdit. Proto se koná důležitá schůzka," dodal tajemník. Obyvatel jen ve zmíněném úseku žije poměrně dost. „Teď je to díky stavbě dost rušné. Máme semafor přímo před domem, takže se nám tu co chvíli rozjíždějí auta," popsal trable jeden z místních, Jiří Kubešta. Myslí si, že každý zásah do silnice by měl být promyšlený. „Kdyby tady aspoň při tom stavebním ruchu vzali vše z jedné vody na čisto a vybudovali chodník, to bychom fakt uvítali," dodal.

V rozlehlém Rudníku se opravují též dva mosty a na řadu přišly i další silnice. „Jde o komunikace do Javorníku, na Bolkov a na Janovice," doplnil starosta obce Aleš Maloch. Tyto opravy financuje kraj.