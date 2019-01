Východní Čechy - Už druhý měsíc po sobě nezaměstnanost vzrostla jen zcela minimálně, o pár setin procenta. Jako by byly mylné předpovědi analytiků, že se do konce roku ve východních Čechách vyšplhá na minimálně devět procent.

Ilustrační fotografie. | Foto: Archiv Deníku

Bohužel nikoliv. Spíše to bude ticho před bouří. V Královéhradeckém kraji nezaměstnanost podle včera zveřejněných čísel dosáhla k poslednímu červnu 6,8 procenta, v Pardubickém 7,8 procenta. V květnu byla v obou regionech o desetinu procentního bodu nižší (6,7, resp. 7,7 %). V obou krajích je tak v součtu bez práce více než 41 tisíc lidí.



Ekonomická krize nadále doléhá, vyššímu nárůstu nezaměstnanosti však pomohly sezonní práce v zemědělství a stavebnictví. Třeba v okrese Pardubice přibylo během června sice jen 110 nezaměstnaných, během srpna a září se však čeká nový nápor uchazečů. Do evidence totiž přijdou čerství absolventi škol a učilišť.



„Jen v prvních třech červencových dnech, po uzávěrce červnové statistiky, se nám přihlásilo do evidence 500 nových uchazečů. Nyní zase čekáme příliv absolventů vysokých škol. Myslím, že během července přibude v součtu do evidence tisíc lidí,“ uvedl ředitel pardubického úřadu práce Petr Klimpl.

Další nezaměstnaní by mohli přibýt z řad těch, kteří dostali výpovědi až k poslednímu červnu.



Už nyní v řadě míst šplhá nezaměstnanost vysoko přes deset procent. Vůbec nejpostiženějšími oblastmi jsou Moravskotřebovsko (14,2 % nezaměstnaných) a sousední Jevíčsko (14,1 %). Například v malé vesničce Janůvky v trojúhelníku mezi Svitavami, Jevíčkem a Moravskou Třebovou je bez práce osm lidí z celkem 18 zdejších práceschopných obyvatel.



V Královéhradeckém kraji je podobně silně problematické pouze Žacléřsko (12, 9 %), nikde jinde tady nezaměstannost nejde přes deset procent.

Například na Rychnovsku se nezaměstnanost oproti loňskému červnu zvýšila téměř trojnásobně. Z tehdejších 2,4 na 6,6 procent.



Příznivá situace s nezaměstnaností kolem pěti procent se nadále drží už jen v samotných městech Hradec Králové, Pardubice a s nimi také v mikroregionech Holicka a Rychnovska.



Ještě závažnějším problémem než samotná míra nezaměstnanosti je klesající nabídka volných míst. S nedostatkem práce se ve východních Čechách potýká především Jičínsko. Na jedno volné místo tu připadá skoro třicet uchazečů.



„Samotný růst nezaměstnanosti se sice zastavil a dokonce nepatrně klesla, ale nedostatek volných míst je pro nás mnohem větší problém. V nabídce se zatím moc neprojevily ani sezonní práce. Firmy sice po nedávném propouštějí stabilizovaly své stavy zaměstananců, ovšem případnou novou poptávku po pracovní síle řeší buď s pomocí vnitřních zdrojů, nebo přes agenturní pracovníky,“ uvedl ředitel jičínského úřadu práce Jiří Rada.



Kvůli nedostatku volných míst experti očekávají také mnohem větší příliv čerstvých absolventů škol než v minulých letech hojnosti, kdy mladí lidé práci nacházeli často bez pomoci úřadů práce a velmi rychle.