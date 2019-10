VIDEO: Rýbrcoula a permoníky spláchnul déšť, přesto se zapsali do knihy rekordů

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Trutnov se v sobotu zapsal do České knihy rekordů. Postaral se o to místní spolek Rýbrcoul – duch hor, který při akci Rýbrcoulovo podzemí sestavil družinu 156 permoníků. Tvořily ji děti z osmi mateřských a tří základních škol z Trutnova a okolí, například ze Žacléře, Bernartic, Pilníkova. Rýbrcoulovi permoníci překonali rekord z roku 2008, kdy se sešlo v Hornickém muzeu v Hrobě v Krušných horách v okresu Teplice 89 permoníků. Je to počtvrté, kdy se Trutnov zapíše do databáze, evidující rekordy a kuriozity.

V Trutnově povstal z krkonošských hlubin duch hor Rýbrcoul a přivítal 156 permoníků. Byl z toho český rekord. | Foto: Miloš Šálek