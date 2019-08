Ryby v Cidlině loni uhynuly kvůli vysokým teplotám a nedostatku kyslíku ve vodě. I letos je situace v Polabí kvůli extrémnímu počasí jednou z nejhorších v celé republice. Podle rybářů trpí ryby možná ještě víc než v loňském roce.

„Myslím si, že tento rok je to ještě horší. Loni bylo taky veliké sucho, ale na začátku sezóny byly rybníky plné, protože byla relativně vlhká zima. Letos byla poměrně suchá, leckde se začínalo s polovičními stavy vody a podle toho také situace vypadá. Kvůli nedostatku vody jsme byli nuceni nasadit méně ryb, do některých rybníků vůbec, protože existovalo důvodné podezření, že by tam nepřežily“, popsal letošní špatnou situaci Tomáš Zajíc, vedoucí rybářského střediska v Chlumci nad Cidlinou.

Kvalitu ryb ještě může ovlivnit zbytek léta

Otázka, jak stávající situace ovlivní velikost a kvalitu nabídky ryb ve druhé polovině roku, je zatím otevřená, dá se ovšem předpokládat, že ryby budou menší než v uplynulých letech. Podle Zajíce bude velmi záležet na dalším vývoji počasí ve zbytku léta.

Kritických je už posledních pět let. A sucho s sebou přináší i další obtíže. „Trvajícím problémem je nedostatek podzemní vody, tam je dlouhodobý deficit“, říká Miroslav Bialek z východočeského Českého rybářského svazu. Jeho slova potvrzují i data Českého hydrometeorologického ústavu. Stav vydatnosti pramenů a hladiny podzemních vod v mělkých vrtech je v kraji dlouhodobě nedostatečný.

