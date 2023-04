Sešlápnutý plyn? Jistota pokuty

Typický obrázek je z obou příjezdových směrů k vidění od roku 2014, kdy si šoféři začali zvykat na to, že sešlápnutý plyn znamená v Hradišti jistotu pokuty za rychlou jízdu. Přesto se našel šofér, který limit překročil o téměř 70 kilometrů za hodinu. Podle místních je dnes v obci s 550 obyvateli klid.

„Předtím tady dodržoval rychlost málokdo. Ono to k tomu svádí, jsme v dolíku a z obou stran se k nám sjíždí z docela prudkého kopce. Nedalo se tady pořádně přejít. Ze začátku jsme i my zaplatili pokutu, ale bylo to jenom jednou. Ale teď už máme klid. Radary jsou tady na správném místě,“ pochvaluje si Zdeňka Dršková, která v Choustníkově Hradišti provozuje obchod s potravinami. Její zákazník Stanislav Čejpa přikyvuje. Přestože bydlí stranou od silnice, rozdíl oproti minulosti pozná podle doléhajícího hluku.

„I vytuněné motory se tady zklidní, řidiči si dávají pozor. Je jasné, že se u nás jezdí pomaleji než jinde. Občas se stane nehoda u odbočky na Dvůr Králové, ale to nesouvisí s rychlostí,“ popisuje.

Komplikace na D11 u Trutnova. Ministerstvo přerušilo stavební řízení

Na rovném úseku s přechodem pro chodce u autobusové zastávky v jeho střední části je dobrý přehled o provozu z obou stran. Je všední den, krátce po 16. hodině a auta v odpolední špičce projíždějí okolo až nápadně spořádaně. Každý den jich tam projede sedm až devět tisíc.

Radary monitorují dvanáct úseků

Přesto patří Choustníkovu Hradišti přední místo v počtu přestupků v kraji. V rámci měření v okolí Dvora Králové je jasnou jedničkou.

„V současné době jsou kamery úsekového měření rychlosti umístěny v sedmi lokalitách, kde monitorují 12 úseků. V roce 2022 jsme zaznamenali celkem 27 668 přestupků, v Choustníkově Hradišti to bylo 12 806 přestupků. V uplynulých letech tam byla naměřena i nejvyšší rychlost, jednalo se o 117 kilometrů v hodině,“ sděluje mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková a dodává, že v pořadí druhém Zdobíně se vloni řidiči dopustili 6 833 přestupků.

Choustníkovo Hradiště je sice samostatným městysem, provozovatelem úsekového měření je však necelých pět kilometrů vzdálená obec s rozšířenou působností. Dvůr Králové tam inkasuje i peníze z pokut.

O finanční úřad přijde i Dvůr Králové. Těžko přijatelný krok, diví se starosta

Pro starostu Choustníkova Hradiště Jana Vogla je největším benefitem radaru v jeho obci, že začala více dodržovat rychlost. „Velká většina řidičů povolenou padesátku dodržuje. Pokud ne, je to výjimka. Dnes už nejde o to, jestli to tady člověk zná, v moderních autech na radary upozorňuje elektronika. Je to sice represivní opatření, ale funguje,“ uvažuje starosta.

Česká legislativa byla na zahraniční řidiče krátká

Přestože se od roku 2014 provoz v obci zklidnil, problémy zůstávaly kvůli zahraničním řidičům. Česká legislativa na ně byla dlouho krátká a oni si to uvědomovali. I to se zlepšilo a místním přineslo další úlevu.

„Zhruba v posledních třech letech pokuty chodí i za hranice státu, to znamená hlavně polským řidičům. To bylo hodně znát. Do té doby nebyl v registraci přístup k jejich státním poznávacím značkám, takže to tady projeli a nic neřešili, protože jim žádná pokuta nepřišla,“ konstatuje Vogl a vzpomíná na dobu, kdy pravidelné policejní kontroly vystřídala technika měřící rychlost nonstop.

„Místní se tomu brzy přizpůsobili, ale ostatní si na to zvykali postupně. Bylo to znát zejména v zimě, kdy se přes nás cestuje do Krkonoš, a potom v letní sezoně, kdy lidé jezdí nejen na hory, ale hodně také do dvorské zoologické zahrady,“ říká starosta.