„Nárůst ceny je tak výrazný, že mezi alternativními palivy vychází LPG nejlépe. Stlačený zemní plyn podražil loni tak razantním způsobem, že ježdění na CNG vychází stejně jako na benzín. Tam prakticky úspora vymizela,“ srovnává dva druhy pohonu na plyn technik s třicetiletou zkušeností z oboru. Ceny LPG na pumpách začaly také stoupat. Stále se ale drží na méně než polovině. „Cena benzínu stoupá do tragických výšek a plyn zdražení s určitým zpožděním kopíruje, ale stále zůstává pod polovinou. Tak to ale bylo vždy, když benzín zdražoval,“ připomíná desítky let zkušeností Milan Řádek.

Do dvanáct let starého Renaultu si loni nechal pohon na LPG namontovat i Milan Klíma: „Na benzín bych teď jezdil při spotřebě sedm litrů kilometr za tři koruny a třicet haléřů. Na plyn je spotřeba zhruba o litr a půl vyšší, ale stále to vychází na korunu devadesát na kilometr. Při ročním nájezdu 20 tisíc kilometrů se mi už prvotní investice vrátila skoro vrátila,“ počítá spokojený řidič. Majitelé auta na LPG ale musí do nákladů započítat fixní poplatky jako je každoroční revize plynového pohonu. Ta stojí v hradecké firmě 450 korun. Dražší je také STK. Ta je oproti autu na benzín dražší o sto korun a o dalších 350 korun se prodraží měření emisí.

Milan Řádek říká, že v posledních letech zájem o přestavby na plyn v hradecké firmě klesal. Většina moderních motorů se na předělání příliš nehodí: „Nejvhodnější jsou motory bez přímého vstřiku paliva, které jdou snadněji přestavět. Motory s přímým vstřikem vyžadují speciální software a také montáž je o něco dražší a provoz už nedává tolik ekonomicky smysl.“

Dnes se na přestavbu často ptají právě i majitelé moderních aut. „Dosud je nezajímala, ale kvůli abnormálním cenám benzínu změnili názor a začali o tom uvažovat. Jsou to auta právě s přímým vstřikem benzínu, vysokými výkony motoru. Velkou část ale odmítáme, protože pro jejich modely neexistuje vhodný software, nebo sada pro přestavbu,“ vysvětluje Milan Řádek.

Auto na LPG se dá koupit v Česku i nové. Loni se jich prodalo 2259. Z drtivé většiny to byly Dacie. Podle odhadů České asociace LPG si pak minulý auto na plyn nechalo přestavět dalších přibližně 4500 lidí. „Většinou jde o koncové uživatele, ta auta míří do rodin. Ale LPG se začíná objevovat už i ve firemních flotilách. Hodně tomu přispěla rozšířená nabídka Renaultů. Dacia je zase oblíbeným vozem místní samosprávy,“ říká výkonný předseda České asociace LPG Ivan Indráček. Stlačený propan butan je v Česku nejrozšířenější alternativní palivo. Levnější je díky nižší spotřební dani, protože auta jezdící na LPG produkují méně oxidu uhličitého, než kdyby jezdily na benzín.