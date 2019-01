Semily– Ovíkendu jen mohli sledovat, jak velká voda pustoší severní Čechy.

Ilustrační foto. | Foto: Jiří Mach

Stejně jako v jiných městech, ani v Semilech s poskytnutím pomoci do oblastí postižených povodněmi neváhali. „Již v první fázi, tedy v neděli večer, jsme vyslali do postižených míst jednotku městských hasičů. V úterý by měl následovat další sbor,“ poznamenal semilský starosta Jan Farský. Radnice také v tuto chvíli vypomůže materiálně, a to v řádech deseti tisíců korun, které jsou připraveny v krizovém fondu. V další fázi by měla být pomoc poskytnuta se souhlasem rady města.

Sbírky na pomoc postiženým jsou ve městě pořádány na dvou místech. „Jedna je v klubu Sauna, a to ve středu od 16 do 20 hodin, kde organizátoři vybírají věcné prostředky podle seznamu, který mají k dispozici z Frýdlantu. Druhým sběrným místem je hasičárna Semily I, kam mohou nosit lidé věci podle obecné potřeby, tedy lopaty, rukavice, pitnou vodu, desinfekční prostředky, a to denně od 17 hodin,“ nastínil situaci starosta.

Město Semily již do postižených oblastí poslalo nabídku na uspořádání příměstského tábora. „Udělali jsme to proto, aby měli rodiče dětí z vyplavených míst čas na úklid. Zatím zájem není takový, abychom tábor uspořádali, v kontaktu ale s jednotlivými radnicemi jsme. Máme místo pro čtyřicet dětí, zajištěno by tak bylo pod dohledem zkušených vedoucích ubytování, stravování i program. Chápu však, že rodiny chtějí nyní držet při sobě,“ uvedl Jan Farský.

Povodeň Semily ušetřila. „Velká voda se vylila do luk například v Benešově, žádné velké škody nezpůsobila,“ dodal starosta.