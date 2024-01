Mládě hrošíka liberijského je mimořádně vzácné. V Česku je k vidění pouze v Safari Parku Dvůr Králové. Jeho narození má i světový význam a znamená mimořádnou událost. V posledním roce se ve světových zoologických zahradách narodilo jen 12 mláďat hrošíka liberijského, přežila jich pouze část. Dvůr Králové chová hrošíky liberijské od 70. let. Za tu dobu se tam narodilo přes 25 mláďat, včetně vůbec toho prvního v tehdejším Československu.

Vzácné mládě hrošíka liberijského poprvé vyrazilo v Safari Parku Dvůr Králové do expozice, kde ho můžou pozorovat návštěvníci. | Video: Michal Fanta

Mládě hrošíka liberijského se po víc než měsíci pobytu v zázemí začalo vydávat do expozice v Pavilonu hrošíků. Návštěvníci safari parku ho můžou obdivovat podle toho, jak to situace dovolí. Záleží pouze na něm a matce, zda se ze zázemí do expozice vypraví. Samice Malaya porodila mládě již 1. prosince, od té doby ale panoval v pavilonu režim absolutního klidu a matka s mladým samcem zůstávali striktně ve dvou zázemních boxech. Otcem je samec Wamburuhtuh.

„Mládě je samec, což je v případě hrošíků dobrá zpráva. Vše zatím probíhá bez komplikací a my začínáme zkoušet matku s mládětem pouštět do expoziční stáje,“ řekla k nejnovějšímu přírůstku v Pavilonu hrošíků vrchní chovatelka Monika Darvašová.

„Jde o naprosté samotáře a potřebovali jsme zajistit přítomnost co nejmenšího množství pachů jiných hrošíků při odchovu. Díky tomu se samici povedlo udržet ve velkém klidu a odchov probíhá velmi dobře,“ dodala Monika Darvašová. K pobytu v zázemí měl hrošík ještě další důvod. Mládě bylo tak malé, že by se nezvládlo dostat po schodech z bazénu v expoziční stáji.

„Teď už malý samec povyrostl natolik, že cestu z bazénu a do bazénu zvládne. Pro nás bude důležité sledovat, jak samice reaguje na střídání v expozici s dalšími hrošíky,“ vysvětlila chovatelka safari parku. Hrošíci jsou velmi nesnášenliví a v případě rozrušení z jiného pachu nebo například hluku by mohlo dojít k ohrožení zdárného odchovu. Expozici bude tedy dvojice využívat tak, jak situace dovolí.

V českých zoo není mládě hrošíka k vidění nikde. Nyní ve Dvoře Králové žijí čtyři hrošíci liberijští, dva samci a dvě samice. Otce a matku mláděte doplňuje ještě jedna chovná samice.V Safari Parku Dvůr Králové se začaly odchovy znovu dařit po patnáctileté pauze v roce 2021, kdy postupně přišli na svět dva samci. Situace navázala na náročné hledání chovného samce, kterých je nedostatek, a rekonstrukci dvorského chovného zařízení.

Hrošík je mezi návštěvníky velmi oblíbené zvíře. Ve Dvoře Králové patří tradičně na vrchol žebříčku zvířat podle počtu adoptivních rodičů. Zároveň jde o zvíře, jehož situace v přírodě se dramaticky zhoršuje. Velmi náročný a nákladný chov ale způsobují, že chovatelská základna není příliš velká.

HROŠÍK LIBERIJSKÝ Hrošík liberijský je výrazně menší příbuzný hrocha obojživelného. Liší se od něj nejen vzrůstem, ale i chováním. Hrošíci jsou samotáři, kteří jsou s ohledem na svůj pralesní život mnohem méně vázáni na vodu. Dovedou sice výborně plavat, ale preferují spíše mělčí nádrže a bahenní jámy, v nichž odpočívají mezi pochůzkami po rozsáhlém pralesním teritoriu. To si označují, podobně jako hroch, rozmetáním trusu krátkým ocáskem. Na rozdíl od hrochů bývá hrošík aktivní i ve dne: jejich citlivou kůži totiž chrání stín pralesa. Přesto jsou aktivnější za soumraku a v noci. Jejich stavy v přírodě západní Afriky stále klesají především v důsledku úbytku přirozeného prostředí. Druh je proto vedený jako ohrožený. Evropský chov trpí nedostatkem vhodných chovných samců.

Zdroj: Deník/Jan Braun