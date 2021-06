"Každý stan má koupelnu, toaletu, kuchyňskou linku, obývací pokoj, posezení na terase a gril na terase. Hosté tak můžou grilovat přímo s výhledem na africká zvířata. Ve stanu jsou tři ložnice. U stropů budou přímotopné panely. Ubytovat se tam může osm lidí," popisuje Markéta Kirschová, manažerka Safari Park Resortu. V Safari kempu každoročně tvoří 95 procent hostů Češi. Ubytovat se můžou v bungalovech, čtyřlůžkových glampingových stanech, expedičních stanech Súdán, vlastních karavanech a stanech nebo v safari parku v hotelu.

Zájem je obrovský, o pobyty na léto je mela hned od spuštění rezervací v listopadu. "Je to zážitkové ubytování, které české rodiny s dětmi v poslední době hodně vyhledávají," vysvětluje Kirschová.

Nové obrovské stany Glamping XXL budou dokončené v průběhu dvou týdnů. Po kolaudaci budou připravené přivítat první hosty. K jejich vybudování inspirovala Safari kemp poptávka hostů, kteří měli zájem o ubytování pro větší počet osob.

"Máme stále častěji poptávky po ubytování rodin s větším počtem osob nebo spřátelených rodin. Dosud jsme nabízeli ubytování maximálně pro čtyři osoby. Proto jsme se snažili vymyslet velkokapacitní ubytování," objasňuje Kirschová.

Základní cena pro dvě osoby ve stanu Glamping XXL je 6500 Kč na noc, k tomu se připočítává 750 Kč za každou další osobu. V ceně je neomezený vstup do pěší části safari parku v den příjezdu a odjezdu, a to i mimo otevírací dobu, a snídaně. Čtyřčlenná rodina zaplatí 8 tisíc za noc. U starších stanů glamping, kterých je v Safari kempu sedm, přijde jedna noc čtyřčlennou rodinu na 6 tisíc korun. Jsou ale maximálně pro čtyři osoby, nemají kuchyňskou linku a gril na terase.

Africká zvířata mají ubytovaní hosté opravdu doslova u nosu. "Honí se po výběhu, jsou všude. Kontakt je opravdu bezprostřední," potvrzuje manažerka Safari kempu.

Při blízkém setkání je nezbytná ostražitost. "Žirafa, ačkoliv je krásná, umí být i nebezpečná. Vůbec se na ni nesmí sahat, rozhodně je lidé nemůžou krmit z terasy. Mohli by jí ublížit. Pokud ji pohladíte, tak se může leknout. Má tvrdou lebku a mohla by někoho zranit nebo si ublížit o stan," upozorňuje Markéta Kirschová.

Stává se také, že do výběhu zvířat spadnou ubytovaným hostům mobily, míče nebo jiné věci. "Rozhodně potom nelze chytat děti za nohy a spouštět je do výběhu," varuje před špatným řešením. "Řešíme to tak, že se zavolá ošetřovatel a předměty vyzvedne," dodává.

Zájem o ubytování v Safari kempu bývá každoročně obrovský. "Rezervace spouštíme zpravidla 1. listopadu. Systém objednávek začíná minutu po půlnoci. Během několika málo minut přijde 200-300 rezervací on-line, klienti čekají na spuštění o půlnoci u počítačů. Letní prázdniny a víkendy byly vyprodané během několika dnů. Pobyty v glampingových stanech byly vyprodané do Vánoc,“ přibližuje.

Safari kemp a hotel mají za sebou po rozvolnění opatření první ostrý víkend, kdy byly úplně plné. Znamenalo to čtyři stovky ubytovaných lidí. "Je patrný velký zájem o místa pro karavany, v současné době máme vyprodaná místa na celou sezonu. Poslední volné pobyty jsou jen na jednu noc pro stany a karavany a v hotelu. V září jsou ve všední dny volné stany Sudán, které jsou vhodné například pro školní skupiny nebo rodinnou dovolenou," poukazuje na vytíženost ubytování v Safari Parku Dvůr Králové Markéta Kirschová.