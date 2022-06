Přemysl Rabas: Tučňáci budou velké lákadlo, natáčet se u nás bude další seriál

Chov kober kapských je velmi náročný i kvůli jejich mimořádně silnému jedu. Jsou to ovšem poměrně klidná zvířata a při zachování velké opatrnosti se s nimi podle zoologů dobře pracuje. Zcela vyloučen je ve standardních situacích kontakt. Například při úklidu je nutné zavřít je v bezpečně odděleném prostoru.

"Nejnáročnější na celém odchovu bylo vůbec vytvořit takové podmínky, aby se hadi rozmnožili. To trvalo osm let a ani po vylíhnutí prvního mláděte si nemůžeme být jisti, že jsme vše zvládli," řekl zoolog Michal Podhrázský. Domovinou kober kapských je jižní Afrika, kde jsou sezonně velké výkyvy teplot. Tým jeho chovatelů v průběhu let vyzkoušel nepřeberné množství kombinací teplot v průběhu zimy a léta.

Malá kobra setrvává v zázemí. Zatím nepřijala žádnou potravu. "Tráví žloutkový váček a s potravou, jak je obvyklé, čeká na první svlek. Nastane to v nejbližších dnech, zhruba týden od líhnutí," vysvětlil Podhrázský.

Pro safari park jde o velký úspěch, který navazuje na předchozí raritní odchovy Jedovaté Afriky. Liánovce kapské nezvládne odchovávat žádná jiná světová zoo, poprvé v Česku a na Slovensku se v safari parku rozmnožily i zmije Nitscheiovy. Raritní jsou i odchovy boomslangů nebo kobříků kapských.

Safari Park Dvůr Králové chová kobry kapské od roku 2014 a od té doby herpetologové usilovali o jejich rozmnožení. Jedna ze dvou chovných samic nakonec snesla vajíčka letos na Velikonoce. Ze čtyř oplozených se však vylíhlo jen jedno životaschopné mládě. "Považujeme to za velký úspěch, ale je před námi mnoho otázek, které musíme vyřešit," připustil Michal Podhrázský.

Kobra kapská je jedním z nejnebezpečnějších hadů Afriky. Její jed je nesmírně silný a navíc tento had žije často v blízkosti lidských sídel. Je tedy relativně vysoká šance, že se s lidmi dostane do konfliktu. Pozoruhodné je její latinské druhové jméno nivea, to znamená sněžná či sněhová. Odkazuje nejspíš na to, že první evropští vědci dostali do rukou zvířata naložená v lihu, a tedy značně vybledlá. Zdravá kobra kapská vytváří mnoho barevných forem v žlutých tónech, doplněných různým množstvím tmavých znaků. V Evropě je podle databáze ZIMS chovají pouze dvě zahrady, je ale známé, že je drží legálně i nelegálně větší množství soukromníků.

