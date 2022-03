Matka Eva se výrazně zklidnila, mládě pravidelně krmí a vzorně se o něj stará. Bez velkých problémů umožňuje ošetřovatelům odběr mléka. To se může hodit v případě problémů s odchovy kdekoli jinde na světě. Otcem je dvorský chovný samec Davu.

"Malý nosorožec postupně sílí a je stále více zvědavý, brzy se bude i s matkou moci podívat do venkovního výběhu. Bude ovšem záležet na samotných zvířatech, kdy se tak stane," vysvětluje Hrubý. Matka s mládětem zůstávají v zázemí stáje. Do návštěvnické expozice nemají přístup. Podle plánu se tam přemístí do začátku letní sezony.

V safari parku se narodil nosorožec dvourohý. Dostal jméno Kyjev, váží 33 kilo

Pro safari park jsou nosorožci erbovními zvířaty, zahrada je nejlepším chovatelem nosorožců dvourohých východních mimo Afriku. Poslední přírůstek je ovšem prvním po čtyřleté přestávce v rozmnožování, naplánované kvůli náročnému transportu dospívajících nosorožců do Rwandy v roce 2019. Mimořádný je Kyjev i v globálním kontextu. Podle prestižní databáze ZIMS se nosorožec dvourohý narodil za poslední rok jen na třech dalších místech.

Nosorožec dvourohý východní je kriticky ohrožený, v přírodě jich zbývá jen několik set. Safari park je jejich nejvýznamnějším chovatelem mezi zoologickými zahradami na celém světě. Nyní žije ve Dvoře Králové 14 těchto nosorožců. Chov začal v roce 1971, kdy legendární Josef Vágner dovezl zvířata přímo z Afriky. V průběhu dekád se ze safari parku stalo jedno z nejdůležitějších center záchrany této formy nosorožce. Narodilo se tam, včetně Kyjeva, 47 mláďat. První z nich, zároveň vůbec první nosorožec dvourohý narozený v Československu, byla samice Elvíra narozená před 45 lety.

Další pokrok. Vědci vytvořili dvě nová embrya nosorožce bílého severního

Zvířata s dvorskou krví nyní žijí v zoologických zahradách na celém světě, kde vytvářejí pojistnou populaci v lidské péči. Celkem devět nosorožců dvourohých se ze Dvora vrátilo do divočiny Rwandy a Tanzánie. Někteří se tam opakovaně množí. Klíčovou úlohu zahrada sehrává i v záchraně nosorožců bílých severních.

