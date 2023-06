/FOTO, VIDEO/ Dříve tam byli lidé zvyklí pozorovat plameňáky, teď místo mezi secesní Neumannovou vilou a amfiteátrem v areálu Safari Parku Dvůr Králové výrazně změnilo podobu. Před dokončením je okrasná zahrada s vodní kaskádou, která má sloužit návštěvníkům jako odpočinková zóna. Plameňáci se přesunuli do nového návštěvnického areálu West Cape se zvířaty jihozápadní Afriky, který byl oficiálně otevřený 16. června.

Safari Park Dvůr Králové vybudoval za Neumannovou vilou novou okrasnou zahradu. | Video: Deník/Jan Braun

Lidé už nyní obdivují novou zahradu s vysazenými květinami, upraveným trávníkem, cestami a lavičkami. "Chtěli jsme vytvořit prostor, kde si bude moct návštěvník odpočinout. Přestěhováním voliér jsme k tomu získali prostor," uvedl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Prostředí za správní budovou, kde sídlí vedení zoo, se tak změnilo. "Vila je kulturní památkou, má svoji hodnotu. Jejímu okolí vrátíme původní honosný vzhled. Nedávno jsme zjistili, že se jmenovala Vila La Rosa, proto součástí zahrady budou i růže, které lze ostatně najít jako symboly na výzdobě vily," dodal Rabas.

Zahrada už je otevřená, lidé se tam můžou procházet a odpočívat na lavičkách. "Zbývá dokončit poslední část, vodní kaskádu. Do měsíce by měla být okrasná zahrada kompletně hotová," upřesnil ředitel safari parku.

Nově vybudovaná zahrada sousedí s Dětskou zoo, návštěvníci budou mít na dosah ruky největší stálou sbírku obrazů Zdeňka Buriana na světě i ojedinělý Svět koster.

Návštěvníci vybudování okrasné zahrady oceňují. "Připadám si jako ve Versailles," kochala se Miluše Erbanová ze Dvora Králové nad Labem, která chodí do safari parku s manželem často i dvakrát týdně. "Máme permanentky pravidelně už několik let, chodíme do zoo celý rok, nejen v hlavní sezoně. Nejen kvůli zvířatům, ale i zahradnické úpravě. Je tady nádherně. Klobouk dolů před panem ředitelem Rabasem, jak výrazný pokrok zoologická zahrada u nás ve Dvoře Králové udělala," ocenila pravidelná návštěvnice řadu vylepšení.