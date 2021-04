Otevření zoo si natěšení návštěvníci nenechali ujít navzdory chladnějšímu počasí, které odpoledne doprovázel déšť a sníh. Někteří přišli do areálu, kde se můžou za současných podmínek pohybovat tři tisíce lidí, hned v devět hodin ráno, kdy se otevíraly brány. Vidět mohli jen venkovní výběhy. Vnitřní pavilony musí zůstat ještě zavřené. I přesto si lidé procházku pochvalovali. Využili také možnost občerstvení.

Mezi prvními návštěvníky byla Bohumila Vajsarová z Mladých Buků s vnoučaty. "Otevření zoo jsme rozhodně uvítaly. Přišly jsme hned v devět hodin ráno a vydržely až do odpoledne, kdy se počasí zhoršilo. Překvapilo nás, jak hodně lidí tady bylo hned ráno. Vstupenky jsme si kupovali na pokladně, ve frontě byli asi čtyři lidé. Všechno ale probíhalo bez problémů, stejně jako v areálu zoo, kde se pohybovalo hodně rodin s kočárky," líčila návštěvu Safari Parku Dvůr Králové.

"Spokojeni jsme obrovsky. Děti si to ohromně užily, obzvlášť po dlouhé době, kdy byly pořád izolované. Domů se jim ze zoo vůbec nechtělo a odjíždějí s brekem. Líbila se nám také možnost občerstvení, dali jsme si gulášovou polévku v chlebu, smažený sýr v housce, hranolky, párek v rohlíku, kafíčko," přiblížila, na čem si rodina z Mladých Buků pochutnala v jednom ze tří otevřených stánků.

"Byli jsme až překvapení, kolik přišlo lidí. Počasí nám přitom neúplně nepřálo. Lidé ale byli natěšení. Říkali, že byli připravení, že by přišli, i kdyby chumelilo," sdělila poznatky z pondělního otevření Věra Voltrová z gastro provozu, která obsluhovala v jednom ze stánků. "Otevřeli jsme v devět a lidé chodili hned od začátku. Dávali si převážně rychlé občerstvení jako párek v rohlíku a hranolky," označila nejžádanější sortiment.

S vnoučaty přijel do Dvora Králové nad Labem také pan Jiří z Hořic. "Vnoučata mají zvířata v oblibě, podporují je také přes dárcovské programy. Jezdíme do Dvora Králové pravidelně, máme to z Hořic kousek. Pěkně jsme se prošli, byla to krásná procházka. Akorát bylo chladno. Jsem rád, že jsem si vzal zimní bundu," rekapituloval pondělní výlet.

Zoologické zahrady mohly být podle něj otevřené dříve. "Klidně i celoročně. V porovnání se supermarkety je návštěvnost zoo naprosto zanedbatelná. Chápu, že jsou zavřené vnitřní pavilony, ale proč nemohly být už dříve otevřené venkovní prostory, to je hodně zvláštní, areál je obrovský," komentoval situaci pan Jiří z Hořic.

Daleko to neměla ani paní Michaela z Velkého Vřešťova. "Máme radost, že je otevřeno. Moc jsme to uvítali. Děti už se těšily. Jsme rádi, že můžeme být konečně zase v zoo, a že se situace pomalu vrací do normálu," řekla.

Zoologického ředitele Safari Parku Dvůr Králové Jaroslava Hyjánka potěšilo, že hned první den se objevilo v zoo tolik návštěvníků. "Vysoké číslo pondělní návštěvnosti potvrzuje, že i veřejnost chce a potřebuje vyrazit ven," uvedl.

"Sice jsou otevřené pouze venkovní prostory, ale lidé mají možnost vidět do některých vnitřních expozic a pavilonů a můžou pozorovat zvířata i zvenčí. Vidět můžou řadu zvířat, od lvů, gepardů a dalších šelem přes různé druhy ptáků, želvy obrovské, některé primáty a při pěkném počasí také slony, žirafy, nosorožce nebo buvoly," vyjmenoval zástupce africké říše.

Jaroslav Hyjánek prozradil, že na přelomu dubna a května se připravuje ve Dvoře Králové nad Labem zahájení hlavní sezony a otevření vjezdu do safari. "Předpokládáme, že by to mohlo být za dva až tři týdny. Záležet bude na počasí. Je možné, že provoz safari spustíme poslední dubnovou sobotu. Záležet také bude na opatřeních, jestli budou moct lidé jezdit do safari jen svými vozy nebo jestli budeme moct provozovat naše Safaribusy a Afrika trucky," řekl.

"Hlavně je pro nás hrozně důležité, že zoologické zahrady mohly otevřít. A to i kvůli našim zaměstnancům, kteří vidí, že se situace zlepšuje. Doba, kdy muselo být zavřeno a nevědělo se, co bude dál, byla příliš dlouhá," dodal Hyjánek.