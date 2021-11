"Chodíme sem rádi a pravidelně, máme i permanentky," prozradila paní Vlaďka, která přijela se svým vnukem Vládíkem. Dodala, že vyhledává návštěvy spíše v období, kdy je v safari parku méně návštěvníků. "Je to tady i teď na podzim krásná procházka," řekla.

Už dva měsíce před koncem roku je jasné, že Safari Park Dvůr Králové překoná loňskou návštěvnost, kdy do zoo přišlo 451 tisíc lidí. Znamenalo to 7. místo v pořadí návštěvnosti turistických cílů České republiky za rok 2020. V roce 2019 zavítalo do safari parku 542 tisíc lidí.

"Přízeň a podpora návštěvníků v této i předchozí sezoně je pro nás mimořádně důležitá a až dojemná. Půl milionu je úžasné číslo, na které jsme se v souvislosti s nejistotou kolem koronavirových omezení báli pomýšlet. Silná sezona a dobrý vývoj podzimu jsou pro nás skvělou zprávou, ovšem i tu přijímáme s opatrností. Všem, kdo safari park navštěvují a pomáhají mu, patří náš obrovský dík," uvedl ředitel Přemysl Rabas.

K překonání půl milionu návštěvníků pomohl Týden duchů, který skončil o víkendu. Navštívilo ho přes 24 tisíc lidí, kteří si vydlabali rekordních 15 tun dýní. Týden duchů tak potvrdil pozici nejoblíbenější podzimní události safari parku.