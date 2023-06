/FOTO, VIDEO/ Na třicet se rozrostlo hejno tučňáků brýlových v Safari Parku Dvůr Králové, kde obývají nový areál West Cape. Čtyřiadvacet jich má za sebou první rok po přesunu z nizozemských zoologických zahrad v Amsterdamu a Arnhemu, šest nováčků přicestovalo letos koncem května z Francie a Německa. Chov tučňáků ve Dvoře Králové už přinesl první dvě mláďata, ta měla ale jepičí život a po pěti dnech od narození uhynula.

Safari Park Dvůr Králové má šest nových tučňáků. | Video: Deník/Jan Braun

„Zahnízdily tři páry, z pěti vajec byla dvě oplozená a vylíhla se z nich dvě mláďata. Bohužel obě v pátém dni uhynula,“ uvedl zoolog Safari Parku Dvůr Králové Michal Podhrázský. „Nechali jsme je bez našeho zásahu, aby tučňáci ukázali, jestli umí mláďata odchovat. Na podzim do chovu zasáhneme, podobně jako u pelikánů. U nich v prvních pěti dnech mláďata odebíráme, vážíme, dokrmujeme a pak je vracíme rodičům. Podobným způsobem to uděláme u tučňáků. Snahy o rozmnožování jsou příslibem do budoucnosti, že se vlastní chov může podařit,“ vysvětlil Podhrázský.

Ze slévárny Západní Kapsko. Safari park otevřel nový návštěvnický okruh

Šest nových tučňáků brýlových přivezli dvorští zoologové letos v květnu z Francie a Německa. „Tučňáci mají problémy s vysokými teplotami, proto jsme chtěli, abychom je mohli přivézt co nejdřív, dokud bylo chladno. Do zoologických zahrad ve Francii a Německu jsme poslali skupinku našich ošetřovatelů, aby se naučili, jak fungují, co žerou a jak se s nimi pracuje. Po příjezdu k nám se tučňáci hned začlenili do fungující skupiny, adaptovali se velice rychle,“ popsal příchod nováčků.

Dvůr Králové neměl do loňského roku s chovem tučňáků žádné zkušenosti. Během prvního roku chovatelé zjistili, jak jsou tučňáci vnímaví, zvědaví, ale také poměrně vystresovaní. „Na některé stavební zásahy okolo expozice nereagovali dobře, měli problémy s příjmem potravy. Výběh je také dost osluněný, proto budeme muset zajistit, aby tučňáci měli stín,“ zaznamenal zoolog.

OBRAZEM: Safari park odstartoval letní sezonu, návštěvnickým hitem jsou tučňáci

Dvorská expozice je největším výběhem pro tučňáky v českých zoologických zahradách. Je průchozí, lidé je mají doslova na dosah. Tučňáci bez obav vycházejí i na návštěvnickou cestu a často zkoumají obsah kočárků udivených příchozích. „Chtěli jsme dostat lidi co nejblíž tučňákům. Inspirovali jsme se v Belgii. Pokud tučňáci chtějí, tak za lidmi jdou. Opravdu se stává, že přijdou hodně blízko a koukají maminkám do kočárku,“ potvrdil kuriózní případy.

Michal Podhrázský nicméně varuje, že kontakt s tučňákem může být nebezpečný. Má velmi ostrý, silný zobák, umí se ubránit. Lidé by neměli házet tučňákům do bazénu kameny a už vůbec ne mince. „Tučňáky mince zajímají, ale můžou si jimi ucpat žaludek a to je problém,“ upozornil zoolog.

Tučňáci si ve Dvoře Králové zamilovali bazén, dokonce v něm i spí

Zkušenosti s chováním návštěvníků u nové expozice jsou podle něj v drtivé míře dobré. „Je to tak, jak jsme očekávali. Pět procent návštěvníků se nechová tak, jak by mělo. Občas se vyskytne někdo, kdo přeleze plůtek a jde přímo k nim, jako nedávno jeden z návštěvníků, aby se u nich vyfotil. Ostatní ho ale okřikli. Lidé už se hlídají sami,“ všiml si Podhrázský. Spousta návštěvníků je ukázněných. Vědí, co by měli a neměli dělat a pomáhají tak chovatelům, kteří se o zvířata starají. „Kvůli jednomu neukázněnému člověku nebudeme tučňáky zavírat za plot. To by expozice ztratila pointu, kvůli které byla postavená,“ zdůraznil Michal Podhrázský.

Přemysl Rabas: Tučňáci budou velké lákadlo, natáčet se u nás bude další seriál