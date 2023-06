Na místě někdejší slévárny vybudoval Safari Park Dvůr Králové zcela nový návštěvnický okruh se zvířaty jihozápadní Afriky. Průmyslové haly nahradilo přístavní město plné tučňáků, otevřené výběhy hyen, antilop, volně průchozí voliéry plameňáků či pelikánů. Je to působivá proměna. Novou expozici lidé poprvé spatřili v pátek 16. června, její název West Cape vychází z anglického značení provincie Západní Kapsko v JAR. Má přes 1,5 hektaru a prohlídka je dlouhá takřka půl kilometru.

Vybudování nového návštěvnického okruhu stálo 140 milionů korun, expozice vznikla za významné podpory evropských fondů v rámci programu Interreg Česko - Polsko. V polské Zoo Opole v rámci stejného programu vznikla řada akvárií.

„Podařilo se nám proměnit bývalý průmyslový areál v místo, kde chceme návštěvníkům ukázat jinou část Afriky než tu se slony, žirafami či nosorožci. Živočichy jihozápadní Afriky prezentujeme v prostředí člověkem osídlené krajiny. Areál doplňuje řada zemědělských strojů nebo první dvorská vinice. Prim ale hrají zvířata - například velké hejno tučňáků brýlových, jejichž expozice je plně průchozí, hyeny skvrnité, čápi sedlatí a další živočichové,“ uvedl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Plameňáci, hyeny i tučňáci v přístavním městečku

Návštěvníci jsou z rozšíření prohlídkových prostor nadšení, tak jako Miluše Erbanová. „Úplně jsem žasla, jak je nový okruh krásný. Lidem se musí líbit. Mám tu oblíbené hyeny, tak se na ně těším. Pokrok je v zoo v posledních letech obrovský, klobouk dolů před panem ředitelem,“ chválila další vylepšení safari parku Miluše Erbanová, která je přímo ze Dvora Králové nad Labem a je pravidelným návštěvníkem. „Máme koupené permanentky, do zoo chodíme celý rok, i v zimě, často i dvakrát týdně. Vedle zvířat se mi líbí i zahradnická úprava. Nejradši chodíme navečer, kdy tady je méně lidí a zvířata ožívají, protože přes den je teplo a spíše odpočívají. Dnes jsem byla zvědavá na nový okruh a opravdu se moc povedl,“ dodala.

Cesta expozicí West Cape začíná u správní budovy safari parku, secesní Vily La Rosa, a okolo velkého výběhu se stádem antilop vraných se stáčí kolem nové restaurace s africkými specialitami Steak House. Návštěvníky nejprve zavede do mokřadů se stovkami vodních ptáků jako právě hnízdících plameňáků růžových, pelikánů a nesytů afrických nebo čápů sedlatých. Řadu druhů nemohou lidé vidět nikde jinde v Česku. Budovy, které ukrývají provozní zázemí či zimní expozici plameňáků, respektují architektonický styl koloniálních dob Holandska i Německa.

Po opuštění průchozích voliér návštěvníci dojdou až k velké otevřené expozici hyen skvrnitých se suchými kmeny velkých stromů, umělými norami pro odpočinek i brouzdalištěm, kde se tyto mohutné šelmy mohou ochlazovat. Zpředu dělí lidi od hyen pouze vodní příkop s rákosím, zatímco zadní hranice výběhu se ztrácí za horizontem mohutného valu, takže výběh působí velmi přírodním a nekonečným dojmem.

Právě v těchto místech už lidé vstupují do vysychajícího vádí řeky s mnoha omletými balvany, jezírky plnými obojživelníků a kaňonem porostlým vegetací. Následně přicházejí do přístavního městečka s funkčním majákem a rybářskými skladišti. „Tady, podobně jako by tomu bylo v přírodě, žije velká kolonie ohrožených tučňáků brýlových. Část hejna se už v safari parku dobře zabydlela a pozorujeme snahy o rozmnožování. Na konci května přišli noví tučňáci a ihned se připojili k ostatním. Celkem máme nyní třicet tučňáků,“ upřesnil Přemysl Rabas. Expozice je největším výběhem pro tučňáky v českých zahradách a je průchozí. Tučňáci bez obav vycházejí i na návštěvnickou cestu a často zkoumají obsah kočárků udivených příchozích.

Muškáty z jihozápadní Afriky

V tomto místě West Cape volně přechází přes expozici afrických domácích zvířat v dokončovanou růžovou pergolu a okrasnou zahradu s vodní kaskádou, které Vile La Rosa vracejí její někdejší honosný vzhled. „Návštěvníci tu najdou nové odpočinkové zóny v bezprostřední blízkosti oblíbené Dětské zoo. Věřím, že si toto místo brzy oblíbí,“ dodal ředitel dvorského safari parku.

Oblast West Cape doplňují i rostliny, mimo jiné i muškáty neboli pelargonie. Tyto proslulé a oblíbené okrasné květiny pocházejí právě z jihozápadní Afriky. Jejich výstavu, čítající na 40 odrůd, safari park připravil ve spolupráci s SZO ČZS Pelargonie v Loděnici na Berounsku.