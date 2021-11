Herpetologický poklad. Safari park získal vzácné želvy, prospí i půl roku

Safari Park Dvůr Králové získal trojici kriticky ohrožených želv pavoukovitých. Návštěvníkům by se tento herpetologický poklad mohl představit do konce roku v hale Madagaskar v pavilonu Ptačí svět. Kriticky ohrožené želvy dorazily do Dvora Králové jako dar z akvária v italském Janově, kde se vylíhly před pěti lety. Safari park o jejich získání jednal víc než dva roky s koordinátorem evropského chovu.

Kriticky ohrožené želvy pavoukovité dorazily do Dvora Králové jako dar z akvária v italském Janově, kde se vylíhly před pěti lety. | Foto: Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové

Želvy pavoukovité žijí na Madagaskaru v drsných oblastech, kde až polovinu roku panují tak nepříznivé podmínky, že želvy upadají na čtyři až šest měsíců do "zimního" spánku a někde dokonce i do "letního" spánku. Zahrabané v písku přečkají dobu nedostatku, aby se poté probraly k překotné aktivitě. "Situace želv pavoukovitých v přírodě je velmi dramatická a dál se rychle zhoršuje. Proto jsme se před dvěma lety přihlásili jako zájemci o jejich chov ve snaze pomoci vytvořit stabilní populaci v lidské péči," uvedl zoolog Michal Podhrázský. "Po dalším madagaskarském druhu, želvě paprsčité, jde o novou mimořádnou výzvu. Množit želvy pavoukovité a udržet je spokojené je složité," dodal. Trojice mladých želv pavoukovitých nyní obývá terárium v zázemí, kde tráví povinnou karanténu. Do konce roku by ale měly obydlet expozici v opuštěné chýši v Ptačím světě. Pro madagaskarskou faunu tam před třemi lety vznikla speciální hala s velmi specifickými podmínkami. "Žijí tady i želvy paprsčité, které jsou těm pavoukovitým vzhledem podobné, ale mnohem větší. Ty už s úspěchy rozmnožujeme, a to navíc zcela přirozeně v substrátu jejich výběhu," upozornil Michal Podhrázský. Pětileté želvy pavoukovité mají na rozmnožování ještě čas. Pohlavně dospívají až kolem desátého roku. Rozmnožování v péči člověka zdaleka obvyklé. Chová je jen hrstka zoologických zahrad, mezi těmi českými Plzeň a Brno. Jde o nejmenší ze čtyř endemických druhů želv Madagaskaru. K obraně jí slouží především tvrdý krunýř s vzorem pavoučí sítě. Vpředu má želva pavoukovitá spodní krunýř přirostlý zvláštním spojením, které umožňuje ho zcela zaklopit k části horní. Želva si tak lépe dovede chránit hlavu a přední nohy.