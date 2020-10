Dvorský safari park patří k nejúspěšnějším a největším chovatelům kriticky ohrožených nosorožců dvourohých na planetě. Poslední chovný samec přitom do Dvora Králové nad Labem přicestoval v roce 2008. „Nyní nastala doba přivézt novou krev a chov oživit,“ řekl zoolog Jiří Hrubý.

Dva noví samci nosorožce přijeli s cílem posílit ve světě unikátní dvorský chov. Nyní si oba přivykají na nové podmínky, ošetřovatele a režim. Ve Dvoře Králové nad Labem v současné době žije 21 těchto vážně ohrožených lichokopytníků.

Až z daleké Zoo Chester v Anglii dorazil do Podkrkonoší sedmiletý samec nosorožce dvourohého východního Embu. Cestu zvládl dobře. „Byl ovšem trochu nervózní po dlouhé cestě, a tak jsme mu první den dopřáli absolutní klid,“ uvedl Jiří Hrubý.

Zdroj: Simona Jiřičková/Safari Park Dvůr Králové

Už týden v safari parku pobývá i téměř 29letý samec nosorožce bílého jižního Kusini. Do Česka přijel z německého Hodenhagenu, kde před rokem proslul útokem na automobil ošetřovatelky. „V Německu se rozhodli ho nepouštět do prostoru, kam mohou vjíždět i návštěvníci. My jsme přitom hledali druhého chovného samce,“ vysvětlil Kusiniho příjezd Jiří Hrubý. Zoologové věří, že Kusiniho přítomnost podpoří chuť druhého dvorského samce, Pamira, k páření. V budoucnu se plánuje také spojení Kusiniho se samicemi.

Kusini se ve Dvoře projevuje jako pohodové zvíře. „Již nedlouho po příjezdu začal bez problémů vycházet také do venkovního výběhu a skvěle spolupracuje s ošetřovateli,“ dodal Jiří Hrubý.

Kusini ani Embu zatím nejsou vidět z návštěvnického prostoru. Až si přivyknou, budou se ale v rámci chovného komplexu nosorožců přesouvat a dostanou možnost využívat v závislosti na počasí i expoziční výběhy.

Chov nosorožců ve Dvoře Králové dosáhl světového věhlasu. Safari park patří k nejvýznamnějším chovatelům těchto kriticky ohrožených zvířat na světě. Od sedmdesátých let se ve dvorské zoo narodilo 46 mláďat nosorožce dvourohého východního. V přírodě jich nezbývá víc než 800. Safari park je jediným místem na světě, kde se v lidské péči podařilo rozmnožit nosorožce bílé severní a dvakrát se zdařil i odchov nosorožců bílých jižních. Právě jejich chovu se safari park nyní začíná věnovat intenzivněji.

Obrovského uznání se dočkaly i záchranné projekty pro nosorožce přímo v Africe. Z Podkrkonoší již do divočiny Tanzánie a Rwandy zamířilo devět nosorožců dvourohých, z nichž někteří už mají svá vlastní mláďata. Safari Park Dvůr Králové navíc vede snahy o záchranu nosorožce bílého severního před úplným vymřením. Koordinuje snahy mezinárodního týmu expertů Bio Rescue, který se snaží tento druh zachránit metodami asistované reprodukce. Dnes již žijí pouze poslední dvě samice tohoto druhu, dvorské Fatu a Nájin. Experti Bio Rescue je pravidelně navštěvují v keňské rezervaci Ol Pejeta s cílem odebírání vajíček. Z těch se pomocí spermatu již uhynulých samců povedlo vytvořit již 3 životaschopná embrya, která má dle předpokladů odnosit náhradní matka.

Ve výbězích safari parku žije nyní 15 nosorožců černých neboli dvourohých a 6 nosorožců bílých.