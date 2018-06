Safari park otevřel výstavu. Její vznik podpořil i fotbalista Neymar

Dvůr Králové nad Labem – Známá jména ze společenského života podpořila výstavu v Safari Parku Dvůr Králové. Ta vyzývá k omezení obchodu s ohroženými druhy zvířat. Celebrity v kampani Wild for Life upozorňují na problematiku nelegálního obchodu s ohroženými druhy zvířat.

Výstavu poprvé vloni viděli lidé na pražském letišti. U příležitosti Dne životního prostředí se přesunula do dvorského safari parku.



„Každoročně je celosvětově v průměru zabito 30 000 slonů, každý den jsou upytlačeni tři nosorožci. Afričtí luskouni jsou aktuálně považováni za savce nejvíce ohrožené nelegálním obchodem. Vzácné druhy dnes vymírají především pro módní tretky, luxusní delikatesy, sběratelské trofeje, ale i tradiční asijskou medicínu,“ upozorňuje mluvčí Safari Parku Dvůr Králové Andrea Jiroušová.



Organizace OSN kampaň spustila před dvěma lety. Chce zapojit jednotlivce, podniky i vlády do procesu osvěty, přijímání závazků a využívání kontaktů, které společně napomůžou omezit ilegální obchod. Kampaň podpořilo mnoho světově uznávaných osobností.



Výstava je umístěná v prostoru u výběhu šimpanzů. Zahrnuje osm velkoformátových fotografií, na kterých se prolínají tváře celebrit s tvářemi zvířat, jejichž druh čelí hrozbě vyhubení. Topmodelka Gisele Bündchen se tak propojila s mořskou želvou, světově uznávaná ochranářka Jane Goodall s orangutanem nebo fotbalista Neymar s tygrem.



Nosorožcům, jejichž ochraně se dvorský safari park dlouhodobě věnuje, propůjčila svou tvář slavná vietnamská zpěvačka Thu Minh. Ta v červnu 2016 spustila část kampaně Wild for Life zaměřenou na nosorožce právě ve Dvoře Králové. Na oslavu Světového dne životního prostředí tehdy představila svou fotografii podporující nosorožce, která je dnes rovněž součástí dvorské výstavy.