Safari park slaví slonům příbuzné mládě. Podobá se králíkovi

Strojírenští technici ve výzkumu a vývoji TECHNIK. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce: , -Spolupráce na vývoji a návrhu výrobků (např. detektory ionizujícího záření), -Testování prototypů a experimentální práce, -Vývoj a konstrukce, -Odborný rozvoj ve vybrané oblasti, , Požadujeme: , -SŠ/VŠ vzdělání technického nebo fyzikálního směru, -Schopnost práce v týmu a aktivní přístup, -Ochota učit se novým věcem, -Pozice je vhodná pro absolventy, zaškolení samozřejmostí., , Nabízíme: , -vysoce atraktivní zaměstnání a kontakt s nejmodernějšími standardy,, -spolupráci na výrobě a vývoji špičkových technických výrobků,, -seznámení se s řadou moderních postupů,, -možnosti dalšího kvalifikačního rozvoje a vzdělávání,, -přátelské pracovní prostředí, profesionalita,, -odpovídající platové ohodnocení,, -flexibilní pracovní doba,, -5 týdnů dovolené a další firemní benefity., , CRYTUR, spol. s r.o. je dynamická, exportně zaměřená, trvale rostoucí společnost v oblasti špičkových technologií (monokrystaly, elektronová mikroskopie, lasery, aj.) se 170 zaměstnanci a obratem 250 mil. Kč., , kontakt: telefonicky, e-mailem, osobně: každé pondělí od 7.00 do 8.00 hod.,. Pracoviště: Crytur, s.r.o., Na Lukách, č.p. 2283, 511 01 Turnov 1. Informace: Pecinová, +420 481 319 597.

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zedníci. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 24000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: ZEDNÍK, Podmínkou je výuční list, zdravotní způsobilost k práci ve výškách, ochota pracovat, ochota cestovat za prací na stavby v zakázkách firmy. Cestování na stavby zajišťujeme vlastní dopravou firemními automobily. V případě delší pracovní cesty požadujeme ubytování v místě stavby. Ubytování je hrazeno zaměstnavatelem. , Zaměstnanecké výhody: poskytujeme ošacení, příspěvek na stravování, ubytování v rámci pracovních cest, další dovolenou v délce jednoho týdne při čerpání v zimním období, příspěvek na penzijní spoření dle odpracovaných let a věku zaměstnance., Zaměstnavatel má také zájem o občany z jiného státu Evropské unie.. Pracoviště: Bak stavební společnost, a.s., Vodní, č.p. 177, 541 01 Trutnov 1. Informace: Juliana Trojanová, +420 499 800 202.

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 14 000 Kč

Prodavači v prodejnách PRODAVAČ/KA V KLÍČOVÉM CENTRU. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: požadujeme vyučení nebo střední ukončené vzdělání, , nutná manuální zručnost a snaha učit se novým věcem v oboru, , prac. doba obchodu: po - pá od 8.00 do 17.00 hod.,, sobota: každá druhá od 8.00 do 11.00 hod.,, , kontakt: e-mailem, telefonicky všední dny do 16.00 hod.,. Pracoviště: Feba spol. s r.o., Sobotecká, č.p. 222, 511 01 Turnov 1. Informace: Ondřej Hlavatý, +420 728 194 894.