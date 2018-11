Safari Park vrátí nosorožce do Afriky

Dvůr Králové nad Labem - Velké manévry chystají ve dvorském Safari parku. Chtějí přesunout pět nosorožců dvourohých z evropských zoologických zahrad do národního parku Akagera ve středoafrické Rwandě. Převoz se má sice uskutečnit až na začátku léta, „trénink“ pro zvířata ale začal už nyní.

Za občanské války na konci minulého století byli vzácní nosorožci ve Rwandě vyhubeni. Nyní sílí snahy o jejich návrat. K vytvoření nových stád a příštích generací mají přispět také mladí jedinci ze Dvora Králové - devítiletá Jasmina, sedmiletý Manny a téměř tříletá Jasiri. V minulém týdnu se k nim připojila také čtyřletá Olmoti ze zahrady Flamingo Land ve Velké Británii a do dvou dnů přibude ještě čtyřletý Mandela z Ree Park Safari v Dánsku.



Pětice zvířat si na sebe nejprve bude zvykat ve dvorském Safari parku. A také se chystat na cestu. Pilovat se bude například i nastupování do přepravních beden. „Několikaměsíční trénink bude završen na přelomu května a června 2019, kdy by zvířata měla být letecky přepravena do rwandského hlavního města Kigali a poté do národního parku Akagera,” oznámil Jan Stejskal, který má na starosti organizaci celého transportu.



Zhruba půlroční aklimatizace nosorožců ve Dvoře Králové je podle odborníků velmi důležitá. „Chtěli jsme, aby ti zahraniční měli dost času si zvyknout, a také aby se k nám dostali ještě před zimou a naopak, abychom pak všechny stěhovali v klimaticky příznivějším období. Ve Rwandě už bude na přelomu května a června po období dešťů, takže tam budou mít lepší potravu,“ zdůraznil ředitel Safari Parku Přemysl Rabas.

Pokud se vše povede, bude to vůbec největší převoz nosorožců z Evropy do Afriky. Stát by měl zhruba 250 tisíc eur, finančně nejnáročnější bude letecká část - vyjde na 200 tisíc eur (v přepočtu asi 5,2 milionu korun) a zoo pro ni shání sponzora.



Nosorožcům dvourohým hrozí ve volné přírodě vyhubení. Park Akagera je ale podle Rabase vhodným a dobře střeženým místem, kde by se mohli trvale usadit. Navzdory někdejší občanské válce a bezohlednému pytláctví. „Rwandu dnes pokládám za velmi přátelskou, bezpečnou a čistou zemi, která má snahu o to budovat svoji kulturu a držet svoje přírodní bohatství,“ prohlásil.



Přísná ochrana národního parku, jež je zajištěna vedením parku za podpory rwandské vlády, dělá z Akagery skvělé místo pro návrat kriticky ohrožených zvířat do volné přírody. “Jsme přesvědčeni, že noví nosorožci z evropských zahrad významně přispějí ke zvýšení variability a celkové udržitelnosti současné nosorožčí populace v Akageře. A my budeme tyto nosorožce chránit pro budoucí generace stůj co stůj,“ slíbil Eugene Mutangana, jenž má ve Vládní radě pro rozvoj Rwandy na starosti ochranu přírody.

Ve rwandském parku je už od loňska skupina osmnácti nosorožců z africké soukromé rezervace. Spojovat s „dvorskou“ pěticí se ale nebude. „Budou žít a rozmnožovat se odděleně. Spojit by se mohli až později jejich potomci,“ naznačil Přemysl Rabas.



Východočeský Safari Park patří mezi nejlepší chovatele nosorožců na světě. Dosud se v něm narodilo 45 nosorožců černých. Stal se i hlavním iniciátorem chystaného přesunu, společně se světovou topmodelkou Veronikou Vařekovou, která se Dvorem Králové na ochraně volně žijících zvířat léta spolupracuje.



“V posledních osmi letech jsem byla svědkem, jak vzrůstá tlak na populace nosorožců v Africe kvůli pytlačení a ztrátě prostředí, kde žijí. Proto mě nadchlo, když jsem dozvěděla o možnosti poskytnout skupinu nosorožců černých z evropských zoo národnímu parku Akagera. Do Rwandy cestuji pravidelně už deset let a podle mého názoru je to v současnosti jedna z nejbezpečnějších zemí Afriky. Okamžitě mi bylo jasné, že u tohoto projektu chci být od začátku až do konce,“ řekla Vařeková.



Projekt rovněž podporuje Evropská asociace zoologických zahrad (EAZA), která zastřešuje evropské chovné programy pro vybrané druhy zvířat. Klíčová je i role Marka Pilgrima, ředitele Zoo Chester a koordinátora chovu nosorožců černých v Evropě. „Dlouhodobá spolupráce členských zoo EAZA a úspěchy dosažené v chovu černých nosorožců nám nyní umožňují přispět k lepší budoucnosti těchto zvířat ve volné přírodě,” uvedl Mark Pilgrim.