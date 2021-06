"Začne se stavět ještě letos. Vypsali jsme výběrové řízení na dodavatele stavby," řekl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas. Zoologové ve Dvoře Králové ještě nikdy v historii tučňáky nechovali. Zaměřit se chtějí na tučňáka brýlového, který je jediným druhem, hnízdícím na pobřeží jižní Afriky. Obvykle měří kolem 60 centimetrů a váží 2 až 4,5 kilogramu. Dvůr Králové naopak opustí v létě jeden z největších krokodýlů v Evropě Kraken a samice Penelopa, pár tomistom úzkohlavých, kteří se přestěhují do nového Orientaria v zoo v polské Lodži. Proti jejich přesunu sepsali lidé petici. Chovatelé s Krakenem trénují nástup do přepravní bedny, jako motivaci mu podstrkují slepici či králíka.

Součástí nové expozice Jihozápadní Afrika budou také krokodýli nilští či západoafričtí, plameňáci, pelikáni, damani, hyeny, draví ptáci. Voliéry plameňáků a pelikánů doplní další druhy ptactva. Součástí nového okruhu bude i malá vinice, odkazující na tradici pěstování vína v JAR a Namibii, kde roste produkce a rozšiřuje se i plocha vinic. Dokončená už je restaurace Steak House.

O záměru přivést do dvorské zoo poprvé v historii tučňáky informoval už Deník přesně před rokem. "Vybudujeme bazén s kruhovým půdorysem o průměrů 10 metrů a hloubce 2 metry. Voda se v něm musí dokonale filtrovat a zůstat čirá. Čistící technologie musí být dokonalé. Tučňáci totiž mají velice neúčinné trávicí ústrojí," uvedl tehdy Jan Povolný, vedoucí oddělení investic královédvorské zoo. "Bazén musí být konstruován tak, aby v něm voda nikdy nezamrzla. Když se tučňák dostane pod led, tak se utopí," upozornil.

Velkou inspirací v chovu tučňáků jsou pro zoology ze Dvora Králové polské zahrady. "Poláci jsou v chovu tučňáků velice šikovní," připomněl Jan Povolný.

PĚTIMETROVÝ KRAKEN OPUSTÍ DVŮR KRÁLOVÉ

Návštěvníci naopak přijdou o legendárního krokodýla Krakena (tomistoma úzkohlavá), který zamíří do nového Orientaria v polské Lodži. Proti přesunu Krakena sepsali lidé petici Zastavme riskantní přesun největšího krokodýla do Polska. Podepsalo ji 764 lidí. Proti jeho přesunu se vyjádřili i někteří odborníci a chovatelé krokodýlů, například Pavel Moucha, prezident České asociace pro chov a ochranu krokodýlů.

"Oba krokodýli si za více jak 30 let života ve dvorské zoo získali řadu příznivců, kteří nejsou s jejich ochodem smířeni. Celkem více jak 750 z nich svůj nesouhlas s odchodem a spojený i s obavou o život obou zvířat vyjádřili i podpisem petice, která se obrátila na vedení zoo s žádostí o změnu tohoto rozhodnutí," uvedl Moucha.

"Podle plánu se má Kraken naučit chodit do bedny díky předloženému krmení. Pokud by se to povedlo, bylo by to bezpečné jak pro ošetřovatele tak i pro Krakena. Jenže, krokodýli jsou konzervativní zvířata, která dovedou dlouho odolávat než přijmou změny. Jsou vázáni na své místo. Pokusy ukázaly, že po přemístění je krokodýl schopen se vracet zpět kde vyrostl i stovky kilometrů. Nečekáme, že by z nové expozice utekl a vrátil se po silnici do Dvora Králové, ale může mu dlouho trvat než začne v novém prostředí přijímat potravu," nastínil možné problémy Pavel Moucha, prezident České asociace pro chov a ochranu krokodýlů.

DO ZOO UŽ PŘIŠLO OD DUBNA 80 TISÍC LIDÍ



Od rozvolnění opatření 12. dubna navštívilo dvorskou zoo 79 528 návštěvníků. O uplynulém víkendu tam zavítalo v sobotu 5. června 4259 návštěvníků, v neděli 6. června 3853.

Kraken a Penelopa přišli do Dvora Králové v roce 1989 ze zoo v Singapuru jako čerstvě vylíhnutá mláďata. Kraken měří zhruba 515 centimetrů a váží nejméně 380 kilogramů. "Pár tomistomů nám přerostl prostory, které tady máme. Proto jsme se rozhodli, že změníme chovatelský druh a místo tomistom budeme chovat menší druh krokodýlů. Samec Kraken dorostl do délky přes pět metrů, což je na expozici, která je dlouhá deset metrů, opravdu hodně. V polské Lodži, kam zamíří, budou mít třikrát tak velké prostory," objasňoval situaci zoolog Safari Parku Dvůr Králové Michal Podhrázský, kurátor ptáků a plazů.

Kraken má opustit Dvůr Králové v průběhu léta. Konkrétní termín ještě není jasný. "Nyní probíhá výcvik jeho bezpečného a dobrovolného přesunu do transportní bedny," uvedla mluvčí safari parku Zuzana Boučková a připomněla důvody jejich odchodu.

"Stěhování Penelopy a Krakena proběhne v souladu s tím, že se safari park snaží nabízet svým zvířatům co nejlepší podmínky k životu. Pár svou expozici přerostl. Protože šance na významné rozšíření expozice v podstatě neexistuje, rozhodli jsme se dát tomistomám šanci na ještě lepší život a především rozmnožení ve zbrusu novém zařízení v Polsku."

Ošetřovatelé instalovali Krakenovi do expozice v pavilonu Vodní svět maketu transportní bedny již v únoru tak, aby si na ni zvykl. "Díky tomu ji začne považovat za něco přirozeného a nebude v něm vyvolávat nežádoucí stres," vysvětlila Boučková.

Ošetřovatelé trénují Krakena na to, aby do transportní bedny sám nastoupil. "Trénink probíhá jednou za 14 dnů, právě tak často tomistomy žerou. V jiné době Kraken nevylézá z bazénu. Motivací pro nástup do bedny je odměna v podobě krmení. Většinou jde o slepici či králíka," upřesnila mluvčí safari parku.

"Naši zoologové jsou s polskými kolegy v intenzivním kontaktu. Na základě konzultací Poláci například upravili expozici tak, aby tomistomám ještě více vyhovovala. Jde například o vybudování převisů břehu nad hladinou a květníků zasahujících nad vodu, díky kterým se krokodýlové budou moci v břehu ukrývat tak, jak si oblíbili i ve Dvoře Králové," dodala Zuzana Boučková.

Pavel Moucha, prezident České asociace pro chov a ochranu krokodýlů, však ještě poukázal na další možnost. "To je násilný odchyt a vtažení obrovského zvířete na laně do bedny partou silných mužů. Krokodýl určitě bude bojovat a může dojít ke zranění jeho nebo někoho z chytačů. Další problém podobné akce je zarputilost zvířete. Krokodýl bojuje, i kdyby měl zemřít. Při obraně nestíhá zásobovat tělo kyslíkem, „přepne“ na anaerobní chod, ve svalech dojde k překyselení a není- li zvířeti umožněno hluboké dýchání a okysličení, může na překyselení i uhynout."