„Máme z toho nesmírnou radost. Je to nejvyšší návštěvnost v moderní historii. Výsledek je o to hodnotnější, že v posledních letech rychle přibývá konkurence. Stávající zoologické zahrady se významně zlepšují a vznikají nové, stejně jako přibývá řada jiných atrakcí. Děkuji všem, kdo se do safari parku rádi vracejí a podporují ho,“ řekl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.