Závodníci si mohli vybrat mezi třemi druhy běhů. Hlavním závodem je běh na 10 km (ve 12.00), kterému bude předcházet kratší běh na 5 km (v 11.00). Účastníci nepřijdou ani o oblíbený rodinný běh na 2 km (v 10.00), jehož trasa vede Lvím safari.

Třicátý pátý ročník závodu je pořádán na podporu návratu pěti dvorských nosorožců do volné přírody. V létě se uskuteční dosud největší přesun nosorožců z Evropy do Afriky, který organizuje dvorský Safari Park společně s několika dalšími institucemi. Cílem cesty je národní park Akagera ve Rwandě, kde by měla tato pětice nosorožců založit novou chovnou skupinu. Závodníci na transport přispějí celou výší svého startovného a rovněž ho mohou podpořit nákupem trička ze speciální kolekce Nechci být poslední.

Letošní ročník Safariběhu přilákal rekordních 1250 běžců. Pro zajištění pohodlí závodníků a dostupnost všech služeb museli organizátoři uzavřít přihlašování účastníků do závodu. Zakoupení startovného tak už nebude možné ani na místě.