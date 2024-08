Mládě porodila samice Hula v noci na pátek v Jezeře hrochů, které se nachází v pěší části Safari Parku. Návštěvníci tak mají možnost sledovat mládě od jeho narození. „Je to teprve podruhé v historii této zoo, kdy veřejnost může pozorovat tak malého hrocha,“ uvedl Michal Šťastný ze Safari Parku.

Nejlepší šance vidět hrochy je pozdě odpoledne, kdy opouštějí pohodlí a bezpečí vody a vydávají se na pastvu. „Hroší kůže je sice velmi silná, zároveň ale i citlivá. V horkém letním slunci by se začala vysoušet, pálit a praskat. Soumračný a noční život hrochů je podmíněný mimo jiné právě i touto souvislostí,“ upozornil Šťastný.

Safari Park je aktuálně přístupný každý den do 18 hodin. V pěším areálu se můžou zdržet déle, až do 10 hodin, kdy zavírají poslední pavilony. „K večernímu pozorování hrochů to otevírá ideální příležitost. Hroši v jezeře nezůstanou do samotného konce sezony. Do zimoviště se přesunou za několik týdnů v závislosti na poklesu teplot,“ řekl Šťastný.

Jezero hrochů je jednou z největších a nejkrásnějších expozic hrochů v Evropě. K obrovskému jezeru napájeném vodami potoka Netřeby přiléhá i rozlehlá pastvina, na které vedle hrochů žijí i různé druhy typických afrických kopytníků nebo ptáků.

Dvorský Safari Park je v posledních letech jedinou českou zahradou, která hrochy odchovává. Také v evropském kontextu je chov hrochů s ohledem na jeho náročnost stále vzácnější. „Situace hrochů v přírodě se ovšem nelepší,“ dodal Michal Šťastný ze Safari Parku.

