Problémy, které provázely výstavbu čtyřpatrového soukromého sanatoria v areálu bývalé mateřské školy textilky Tiba, se zdají být vyřešeny. Vzniklo na místě zchátralé vily z roku 1898, které stavbaři dodali nový háv. K historické vile připojili moderní přístavbu. Pokoje jsou jednolůžkové a dvoulůžkové, mají vlastní sociální zařízení, televizi i wi-fi. Každé patro disponuje jídelnou a rehabilitační tělocvičnou. Klienti, jejich rodinní příslušníci i návštěvy, budou mít k dispozici i kavárnu.

Uvnitř finišují stavební práce, pokoje zbývá vybavit nábytkem a postelemi. Provozovatel Vividus East, který se svým projektem moderní léčebny uspěl ve výběrovém řízení ministerstva zdravotnictví, má na dubnový rozjezd v hledáčku český zdravotnický personál. Registruje také zájem klientů.

Starat se bude o pacienty vyžadující dlouhodobou lůžkovou péči, pacienty v rekonvalescenci, po operacích, úrazech a těžkých onemocněních. „Evidujeme řadu žádostí pacientů, začneme je zpracovávat od února. Na začátku, kdy se bude teprve naplňovat kapacita, se o ně bude starat zhruba třicetičlenný štáb zdravotnického personálu, který postupně chceme až zdvojnásobit,“ řekl Michal Karadzos, jednatel společnosti Vividus East.

NEVYKRÁDAJÍ NEMOCNICE



Soukromé zdravotnické centrum aktuálně skládá personální sestavu, aniž by přitom přetahovalo zaměstnance ze sousedních nemocnic ve Dvoře Králové nad Labem a Trutnově. „Lékaře jsme měli zajištěné dříve, ale nevěřil bych, že bude zájem o pozice zdravotních sester a ošetřovatelů. Zaměstnanci budou Češi. Mohu potvrdit, že jsme personálně nevykradli žádné krajské zdravotnické zařízení ve Dvoře Králové ani Trutnově. Nechceme nijak oslabit nemocnice krajského holdingu,“ zdůraznil Karadzos.

Největším problémem projektu bylo, že investor, stavební společnost Žižka, začal budovat přístavbu k historické vile bez povolení, na černo. Na rozdíl od prací na vile, k nimž povolení měl. Sice zažádal o změnu územního plánu, ale než byla v září schválená, musel stavbu nových objektů zastavit. Pokuty ho neminuly.

„Za protiprávní jednání bylo ve správních řízeních uloženo 5 pokut dle rámce vymezeného stavebním zákonem, a to v součtu statisíců korun. Přesnou částku nebudeme sdělovat, jedná se o informaci ze správního řízení, které je neveřejné,“ sdělila mluvčí královédvorské radnice Miroslava Kameníková, jaké sankce investora postihly.

JAK SE TAM DOSTAT?

Nové zdravotnické centrum chce být otevřené pacientům z celého kraje a ČR, zakládat si hodlá na individuálním ošetřovatelství a rehabilitaci. „Největší důraz budeme klást na to, aby lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči provázel detailní přístup ke každému pacientovi. Nebude to žádná nemocnice s řadou provozů, my se zaměříme pouze na centralizovanou dlouhodobou péči o pacienty po úrazech, vážných nemocech, zlomeninách, haváriích a starší lidi,“ upřesnil Michal Karadzos, jednatel provozovatele soukromého zdravotnického zařízení.

Existují tři možnosti, jak se do nového sanatoria dostat. „Je to na základě doporučení a vyplnění žádosti praktického lékaře. Další možností je přeložení pacienta z jiného zařízení. Budeme také nabízet možnost pobytu samoplátcům, například pro případy, kdy budou chtít rodiny umístit do našeho zařízení tatínka nebo maminku a podobně,“ vysvětlil Karadzos.

Společnost Vividus East provozuje také moderní léčebnu v brněnských Řečkovicích, kterou otevřela před rokem. S projektem sanatoria ve Dvoře Králové nad Labem uspěla ve výběrovém řízení ministerstva zdravotnictví.