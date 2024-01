„Když si to zpětně vezmete, co se před bezmála dvěma roky stalo, tak je tady jasně vidět, jak jim tou vojenskou tématikou masírují hlavy,“ myslí si sběratel, který měnil etikety i se sběrateli z Ruska, kde je sběratelů poměrně hodně.

„Před dvěma lety jsem navštívil sběratele v Kostarice a ten mě vzal na banánovou farmu. Tam jsem na vlastní oči viděl, jak to chodí. Jak nejprve sklizené banány jedou lanovkou z pole, pak je na lince zpracovávají a končí se expedicí na kamiony,“ popsal proces, jehož součástí je i to pro sběratele banánových etiket nejdůležitější. „Zrovna ten den expedovali Chiquity, tak jsem dostal na památku celé rolo, kde je pět tisíc etiket,“ chlubí se červenokostelecký sběratel, a dodává, že proti středoamerickým kolegům, kteří mají banánovníky za domem, je jen chudý příbuzný.

Chiquita, Dole, Delmonte a Fyffes - to jsou názvy čtyř největší producentů banánů na světě. Každý je něčím specifický. Nálepky se často obměňují - sice jen v drobných detailech, ale to je právě pro sběratele to kouzlo. „Píšu si asi s 35 sběrateli ze všech kontinentů a vyměňujeme si je,“ prozrazuje Jiří Jiránek, který etikety intenzivně sbírá asi 12 let. Ovšem zajímaly ho už mnohem dříve.

Zdroj: Jiří Řezník

„Rusové mě vždycky žádali, aby dostali naše etikety. Skákali radostí, když jsem jim poslal Chiquity. Ta se u nich neobjevuje na trhu vůbec. Já zase sháněl ty jejich,“ vzpomíná na dobu, kdy byl se sběrateli z Ruska v častém kontaktu.

To už ale poslední dva roky neplatí. „Teď ta konverzace ochabla. Když jsem si s jedním psal naposledy, tak reagoval jen tak vlažně, aby se neřeklo a spíše naznačoval, že nejde nic posílat,“ říká Jiří Jiránek.

Díky náhodě v Indonésii se dostal k raritě

Kromě vyměňování etiket s podobně zaměřenými sběrateli mu k rozšiřování sbírky pomáhají i lidé, kteří jezdí po světě a jsou ochotni projít nějaký ten market nebo tržnici a nalezenou nálepku odlepit a přivézt.

„Kamarád Standa jezdí po světě montovat textilní stroje. Když byl v Indonésii, tak se náhodou vyskytl ve správný čas na správném místě a přivezl mi čtyři etikety. Zvláštní jsou tím, že odkazují na první sklizeň banánů z banánovníků, které poslali do Indonésie z Kostariky. Standa mi tak přivezl dvě série unikátů, které byli k dispozici pouze jeden den na jednom místě na světě,“ vypráví se zaujetím Jiří Jiránek, kterému se za těch 12 let podařilo sbírku pěkně vyšperkovat.

Už je vedený i v celosvětovém katalogu sběratelů. „Tam vidím, kdo co má na výměnu, takže spolu i komunikujeme. Měsíčně vyexpeduji minimálně tři obálky na výměnu. Před časem mi přišla obálka z Indie, kde bylo 450 indických etiket a toho si moc považuji. Byl jsem první v Evropě, kdo takovou sbírku má. Jsou to etikety z banánů, které vyváží Indie do Egypta,“ zmiňuje detaily.

Rána na dovolené tráví obcházením tržnic a marketů

Vyjet si na dovolenou jen tak nazdařbůh by pro něj byla škoda, a tak se každá dovolená odvíjí od toho, jaké tam jsou možnosti rozšířit sbírku. „Když někam jedeme, tak si na internetu zjistím tři, čtyři města v okolí toho dovolenkového místa, zjistím, kde je mercado a kdejaký zelinář, a tam pak vyrážím. Ideální jsou i tržnice, které v jižních zemích Evropy dobře fungují,“ říká.

Naposled byl ve Španělsku a předtím v tureckém Istanbulu. Časně ráno vyrazí do ulic, obejde si místní tržiště a krámky. „Když to ráno vystavují a nejsou ještě moc lidé, tak se s prodejci domluvím a to se to pak krásně sbírá," popisuje svou strategii, která mu přinesla do sbírky nejeden zajímavý úlovek.

Zdroj: Jiří Řezník

„Odpoledne to už je pak opravdu rekreace s rodinou," usmívá se. Přesto se i při návštěvě cizích zemí často s tamními sběrateli setkává. „V Turecku i ve Španělsku jsem si dohodl setkání s tamními sběrateli, se kterými si píšu. Když jsem byl v Kostarice, tak jsem se potkal hned s osmi sběrateli, kteří kvůli mně uspořádali jednodenní setkání. Ti mají úžasné sbírky! Aby ne, když to mají doma,“ povzdechne si a dodává, že třeba v Ekvádoru pořádají každoroční sjezd sběratelů.

„Tam to mají ke zdroji blízko, tak si vyměňují celé štočky, které pak rozstříhají na jednotlivé nálepky a ty pak posílají dále do Evropy.“

Zajímavé sběratelské etikety se podle něj dají objevit třeba i v Penny Marketu nebo Lidlu. „Většinou se sice opakují stále stejné, ale občas i u nás narazím na raritu. A to je jako výhra ve sportce. Třeba v Úpici jsem objevil etiketu Dole Star Wars a ta je jen na trhu v Americe. Jak se dostala k nám je záhada.“