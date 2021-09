Sedmačtyřicetiletý Karel Kühnel je vášnivý sběratel. Rád traktory kupuje, ale neprodá žádný. Ve Dvoře Králové nad Labem v bývalé Neumannově továrně plánuje vybudovat muzeum historických strojů a předmětů. "Traktory jsou moje srdcová záležitost od pěti let, kdy mi táta koupil první Zetor 25. S ním jsem vyrostl a mám ho dodnes. Tím to všechno začalo. Tam vznikla láska k traktorům, která se mě drží," říká Karel Kühnel, který má firmu s nákladní autodopravou, opravou strojů a náhradními díly.

Traktorům se věnuje s pečlivostí, provádí jejich renovaci. Známý je pořádáním Traktoriády ve Vítězné. Patří mu vzácné kousky ze 40. a 50. let. Má i dva pásové traktory, které považuje za zlatý grál Zetorů. "Zabývám se hlavně československými traktory. Měl jsem jeden německý z roku 1942, ten mi ale k těm mým nepasoval. Mám velké zásoby náhradních dílů, takže mám z čeho brát a můžu je renovovat," popisuje.

"Měl jsem se asi narodit o čtyřicet let dříve. Vůbec mě neoslovují nové modely, to mi nic neříká, i když je taky mám, protože je potřebuju k práci. Dřív byly traktory vyráběné precizně, aby vydržely co nejdéle, to se s těmi dnešními nedá srovnat," tvrdí Kühnel.

K traktorům ho přivedl otec. Doma měli hospodářství, takže k nim měl odmalička blízko. "Jakmile se doma nastartoval traktor, tak jsem se od táty nehnul. Beze mě s ním nemohl nikam jet. Nejdřív jsem mu seděl na klíně. Postupně mě nechal řídit, a když jsem dosáhl na spojku, tak jsem jezdil sám. Od deseti let jsem běžně jezdil po poli. Řídit traktor jsem uměl dřív než jezdit dřív než na kole," vzpomíná.

Karel Kühnel z Vítězné-Komárova je vášnivým sběratelem starých traktorů, motorek a dalších strojů.Zdroj: Deník/Jan Braun

Počet třinácti traktorů nemusí být konečný. "Když bude příležitost a finance, určitě něco koupím. Prodat ale nedokážu nic. Mám i svoje první auto, starou škodovku octavii. Fakt jen kupuju. Neumím nic vyhodit do šrotu," přiznává.

Sbírání traktorů není žádná levná záležitost. "Takový Zetor 25 před renovací stojí 70 až 100 tisíc korun, opravený 250 tisíc, vraky jsou od 40 tisíc," přibližuje cenovou hladinu.

Největším problémem pro sběratele traktorů je jejich uskladnění. Má je na čtyřech místech. Jedním z nich je někdejší textilní Neumannova továrna na Slovanech ve Dvoře Králové nad Labem. Jedna polovina budovy mu patří, má v ní obrovské dílny, kde jeho firma spravuje nákladní auta, traktory a zemědělské stroje. V prvním patře chce vystavit historické kousky.

"Plánuji tam muzeum starých věcí a strojů, nejen traktorů. Od každého by tam bylo něco, aby si každý z rodiny něco našel. Vedle traktorů, motorek, starých aut bych tam chtěl mít kočárky, šlapací kola, žehličky, psací stroje, foťáky, panenky, koloběžky a další věci z historie," prozrazuje, o čem přemýšlí do budoucna.