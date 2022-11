Do potravinového skladu v Trutnově zamířilo z obchodů 4012,6 kilogramu zboží, do krajské Potravinové banky v Hradci Králové putovalo 590 kilogramů zboží. Na jaře se vybralo v Trutnově 2346 kg zboží.

"Potravinová sbírka měla obrovský úspěch. Počtem kilogramů byla jednou taková, co na jaře. Solidarita a pomoc lidí je opravdu neskutečná. Vedoucí trutnovského potravinového skladu Mária Kuricová by chtěla moc poděkovat všem, kteří se na sbírce podíleli, a to ať už z řad dobrovolníků či dárců, ale především i zapojeným supermarketům," uvedla Lucie Poláčková z Oblastní charity v Trutnově.

FOTO: Navzdory zdražování potravin lidé darovali nákupy v trutnovských obchodech

"Lidé sbírkou podpořili seniory, matky samoživitelky a rodiny, které se ocitly v tíživé životní situaci. Těm všem pomáhá potravinový sklad v Trutnově na základě sociálního šetření v rámci státních a neziskových organizací," dodala.

Podle zástupců potravinových bank kvůli koronavirové epidemii a rostoucí inflaci výrazně narostl počet lidí, kteří se ocitli ve složité situaci a potřebují pomoc. Letos využilo potravinové banky v Česku alespoň jednou zhruba 270 000 lidí, tedy o 70 000 víc než za celý loňský rok. "Nejsou to lidé bez zaměstnání nebo ti, kteří jsou závislí na sociálních dávkách. Přichází stále více těch, kterým příjmy ze zaměstnání prostě nestačí. Stále více je mladých rodin s malými dětmi nebo seniorů, jimž důchod nepokryje základní potřeby," uvedla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

