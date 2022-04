V jičínském Kauflandu vybírá potřebné potraviny do banánovek mladá dobrovolnice. "Už jsme odvezli asi dvanáct krabic jen odsud, tady v Jičíně se vybírá ještě vedle v Lidlu a potom v novopackém Penny. Naštěstí se zatím nestalo, že by byl někdo nepříjemný, i když občas někteří lidé prohodí pár poznámek," říká. Narážky se prý většinou týkají pomoci ukrajinským uprchlíkům a vysokých cen.

Podle Václava Pituchy se v některých hradeckých obchodech setkali dobrovolníci i s většími komplikacemi ze strany kolemjdoucích. "Zvlášť tam, kde dobrovolničí v obchodech mladé slečny, většinou středoškolačky, si na ně někteří lidé víc dovolí a jsou nepříjemní. Nechápou, že potraviny, které se při sbírce vybírají, jdou převážně na pomoc Čechům v hmotné nouzi, samoživitelkám a dalším, kteří pomoc potřebují. Potraviny a materiál pro ukrajinské uprchlíky jsme vybírali zvlášť, s pravidelnými sbírkami v obchodech to nesouvisí," vysvětluje a dodává, že se naštěstí jednalo spíše o ojedinělé případy, které se podařilo na místě zvládnout. "Jen to člověku trochu pokazí den," doplňuje.

Nové sociální byty pro Ukrajince? Některým lidem to nejde pod nos

Dobrovolnice v jičínském hypermarketu se s urážkami nesetkala, trápí ji ale nedostatek dalších dobrovolníků. "Obvykle nás tu bývá třeba dvanáct, dneska je nás ale na dva obchody jen šest. Je to hodně náročné, už jsem unavená," říká. Před pokladnami obchodů stojí dobrovolníci od 8 do 18 hodin a průběžně třídí darované potraviny do krabic. Když jsou plné, nákladní auto je odváží do potravinové banky,odkud budou následně potraviny distribuovány přímo organizacím, které je předají potřebným v regionu. To jsou nejčastěji senioři, matky samoživitelky, rodiny v krizi, bezdomovci nebo lidé s postižením.

Po celém Česku se při sobotní Sbírce potravin vybralo 325 tun materiálu, ze kterého lze připravit více než půl milionu porcí jídla. Až do 1. května je navíc možné darovat potraviny prostřednictvím online nákupu. Objem darovaných potravin je asi o třetinu nižší než při podzimním kole loni v listopadu. "Lidé byli neskutečně štědří, když se nedávno vybíraly potraviny pro ukrajinské uprchlíky. Nelze se tedy divit, že jsou i s ohledem na výrazné zdražování někteří zdrženliví. I tak jsem ale optimista, nadále platí, že jsou lidé převážně solidární," dodává Pitucha.